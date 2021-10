Diputados aprueban Miscelánea Fiscal 2022; Pasa al Senado

Tras 25 horas de debate y varios recesos en tres días, la Cámara de Diputados aprobó en lo particular la Miscelánea Fiscal 2022, con 274 votos a favor y 220 en contra. La discusión de las más de 500 reservas presentadas se concentró en las limitaciones para deducir donativos a organizaciones de la sociedad civil, tema en el que la mayoría morenista no cedió.

Sólo prosperaron siete cambios; el más relevante es la eliminación de las sanciones por incumplimientos fiscales y de declaraciones para los mayores de 18 años que, a partir del 2022, deberán incorporarse al Registro Federal de Contribuyentes, tengan o no actividad económica.

Con esto, los jóvenes que no se den de alta en Hacienda o no declaren ingresos evitarán multas de hasta 11 mil 800 pesos, siempre y cuando no realicen una actividad económica remunerada. El paquete, que incluye las leyes del ISR, IVA, IEPS, Impuesto sobre Automóviles Nuevos y el Código Fiscal de la Federación, fue enviado al Senado. Al cierre de esta edición, los diputados aprobaron en lo particular la Ley de Derechos, que subió de 9 a 24% las cuotas para la emisión de pasaportes, y se alistaban a discutir la Ley de Ingresos con el propósito de aprobarla en las primeras horas de hoy.

.

Los jóvenes tendrán que tramitar su RFC

La coalición legislativa de Morena, PT y PVEM aceptó eliminar las sanciones por incumplimientos fiscales y de declaraciones para los mayores de 18 años que, a partir del 2022, deberán incorporarse en el Registro Federal de Contribuyentes (RFC), tengan o no una actividad económica.

Ésta fue la modificación más importante que la Cámara de Diputados hizo a la Miscelánea Fiscal del próximo año y que anoche fue aprobada en lo particular por 274 a favor y 220 en contra y se envió al Senado. Este paquete incluye las leyes del ISR, IVA, IEPS y la del Impuesto sobre Automóviles Nuevos, así como el Código Fiscal de la Federación.

Aunque desde el lunes quedó avalado este ordenamiento, la sesión instalada entonces tomó varios recesos para continuar durante el martes y miércoles con la presentación de 511 reservas, de las que sólo prosperaron siete relacionadas con la Ley ISR, el Régimen Simplificado de Confianza y la Ley del IEPS.

.

Debate de reservar duró 25 horas

El debate de las reservas, sin embargo, que sumó casi 25 horas, se concentró en las limitaciones a la deducibilidad de donaciones en favor de las organizaciones de la sociedad civil, tema en el que la mayoría morenista no cedió. En cambio, sí prosperó la presión de las bancadas del PAN, PRI, PRD y Movimiento Ciudadano para evitar la criminalización de los jóvenes como contribuyentes.

Los morenistas cedieron a este ajuste y, en voz de la legisladora Lidia García Anaya, presentaron la propuesta que exentará a los jóvenes del pago de los dos tipos de multas del Código Fiscal de la Federación (CFF), las cuales son de 3 mil 870 y de 11 mil 600 pesos.

Consecuentemente, los mayores de 18 años que no se inscriban o no presenten una declaración de sus ingresos estarían al margen de lo establecido en el cuarto párrafo del artículo 27 del CFF, siempre y cuando no se encuentren realizando una actividad económica remunerada. Para precisar que la incorporación de los jóvenes al RFC carecerá de penalizaciones, se modificó también la fracción séptima del noveno transitorio del CFF.

Una vez que la diputada García Anaya oficializó el ajuste en la Miscelánea Fiscal, la oposición fijo postura: PRD y PRI adelantaron su apoyo, aunque lo consideraron insuficiente. El PAN, sin embargo adelantó su voto en abstención bajo el argumento de que los riesgos de criminalización de los jóvenes persistían.

Otra reserva que se concretó con el visto bueno de Morena fue la precisión de que no implicará infracción para el contador público cuando las declaraciones en materia aduanera y comercio exterior contengan una inexacta descripción o clasificación arancelaria de mercancías y éste omita realizar la denuncia correspondiente.

También se eliminó, en el caso de la Ley del IEPS, un transitorio que permitiría cobrar un impuesto especial a los combustibles automotrices por encima de la inflación. Se cambió un artículo del Régimen Simplificado de Confianza para aumentar el monto de ingresos a los que se les aplicará la exención de ISR, el cual pasaría de $300,000.00 que tenía la propuesta original a $900,000.00.

Además, se eliminaron aumentos de pagos en la Ley del ISR relacionados al acreditamiento de pagos en el extranjero y estímulos fiscales, y se frenó la derogación de estímulos para ejidos y comunidades que industrializan y comercializan productos derivados de actividades primarias.

.

Gobierno encarece 24% el servicio de pasaportes

La Cámara de Diputados aprobó esta madrugada en lo general y en lo particular, con 220 votos a favor y 212 en contra, la Ley Federal de Derechos que incrementó las cuotas de la emisión de pasaportes de 9 a 24 por ciento, bajo el argumento de que tenían un rezago de 20 años.

Así, los pasaportes ordinarios y documentos de identidad y viaje con validez hasta por un año en 2022 tendrán un costo de 754 pesos. La presentación de algunas de las 115 reservas registradas se desahogó en hora y media, sin que ninguna fuera avalada.

Al presentar el dictamen, el presidente de la Comisión de Hacienda, Luis Armando Melgar Bravo, del Partido Verde, habló de la necesidad de aumentar de 15 a 30 por ciento los recursos que, por ese concepto, se destinarán a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) para garantizar el resguardo electrónico de la información respectiva.

Ese cambio fue impugnado por la bancada del PAN por conducto de la diputada Patricia Terrazas, quien calificó como excesivo el alza en 93% en el apostillamiento de documentos. La Ley Federal de Derechos fija los cobros por la prestación de servicios públicos o por el uso u aprovechamiento de los bienes del dominio público de la nación.

El diputado Melgar Bravo informó que, con la actualización de ese ordenamiento, para 2022, el monto que se espera recaudar asciende a 47 mil 193.5 millones de pesos, es decir, 7.7 por ciento más, en términos reales, con respecto a lo obtenido por esta vía en 2021.