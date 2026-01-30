Detienen a El Bótox en Morelia

´El Bótox´ habría confesado el asesinato del líder limonero Bernardo Bravo, revela audiencia

César Alejandro "N", alias "El Bótox", enfrentó audiencia en Morelia; Fiscalía presentó pruebas y una presunta confesión por el homicidio de Bernardo Bravo.

El jueves 29 de enero se llevó a cabo la audiencia inicial de César Alejandro "N", alias "El Bótox", en la Sala 6 de los juzgados en Morelia del Poder Judicial del Estado de Michoacán, por su probable responsabilidad en el delito de homicidio calificado en agravio del empresario limonero Bernardo Bravo.

Durante la diligencia judicial, la Fiscalía General del Estado expuso datos de prueba que incluyen una presunta confesión atribuida al imputado, realizada ante un comerciante de la región.

¿Qué confesó El Bótox?

De acuerdo con lo expuesto en audiencia, César Alejandro "N" habría reconocido ante un vendedor local haber asesinado a Bernardo Bravo, líder de los productores de limón, y utilizó esa afirmación como una amenaza para advertir que el comerciante podría correr la misma suerte si se negaba a colaborar con su célula delictiva.

Durante la presentación de los elementos con los que la Fiscalía solicitó la vinculación a proceso, se dio a conocer el testimonio de Miguel, comerciante de la localidad de Cenobio Moreno, quien declaró haber sido amenazado por "El Bótox" y por integrantes de su grupo armado.

El testigo señaló que presenta una discapacidad y requiere el uso de una silla de ruedas, y que se dedica a la venta de tuppers y cobijas, actividad por la cual reconoció que realizaba pagos de cuota al crimen organizado.

Detalles de las amenazas y extorsiones

En su declaración ministerial, Miguel relató que el 21 de octubre de 2025 se encontraba afuera de su domicilio cuando arribaron hombres armados, portando armas cortas y largas, a bordo de un vehículo compacto y dos camionetas. Indicó que dos de los sujetos, identificados por los apodos de "El Perfumado" y "El Batman", descendieron de los vehículos y le entregaron una tablet y un radio de comunicación.

Según el testimonio, los individuos le informaron que a partir de ese momento trabajaría para el grupo denominado Los Blancos de Troya, y que su función consistiría en reportar los movimientos del gobierno y de las corporaciones de seguridad en la zona, quedando bajo el mando de César Alejandro y de Andrés Alejandro Sepúlveda Álvarez.

El comerciante afirmó que se negó a colaborar con el grupo delictivo, lo que derivó en agresiones físicas en su contra, al recibir golpes en el rostro y tres tablazos. Posteriormente, señaló que observó descender de uno de los vehículos a César Alejandro, a quien identificó como "El Bótox".

Durante ese momento, de acuerdo con el testimonio presentado en audiencia, el imputado habría pronunciado la frase: "Si me chingué el ojete del limonero, que no te mate a ti, apá", expresión que fue considerada por la Fiscalía como una admisión del homicidio de Bernardo Bravo y utilizada como uno de los argumentos para sustentar la solicitud de vinculación a proceso.

Pruebas presentadas en la audiencia

A los testimonios se sumaron otros datos de prueba de carácter pericial, mediante los cuales se indicó que Bernardo Bravo y César Alejandro "N" habrían estado en la misma ubicación horas antes del asesinato. Asimismo, se expuso que en un rancho presuntamente propiedad del imputado se localizaron huellas de neumáticos que corresponderían al vehículo del empresario limonero, así como rastros de sangre humana.

Durante la audiencia también se dio a conocer que semanas antes del homicidio, Bernardo Bravo habría sido privado de la libertad por "El Bótox" y liberado horas después. De acuerdo con lo expuesto, la víctima no compartió con su familia los detalles de esa desaparición temporal.

Sobre los elementos presentados por la Fiscalía, ni César Alejandro "N" ni su abogado particular emitieron postura o argumentos en contrario durante la audiencia, y el imputado se reservó su derecho a declarar ante la autoridad judicial.

Detención de El Bótox

El pasado 22 de enero, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó sobre la detención de César Alejandro "N", alias "El Bótox", en Michoacán. El anuncio fue difundido a través de redes sociales, donde señaló:

"En un operación conjunta de @Defensamx1 @SEMAR_mx @SSPCMexico @FiscaliaMich y autoridades del estado de Michoacán fue detenido el Carlos Alejandro N ´Botox´ objetivo prioritario y generador de violencia en Michoacán. Principal extorsionador de limoneros y responsable de varios homicidios. Se seguirá informando...".

Cateos tras la detención

Tras la detención, el 24 de enero, agentes federales y estatales cumplimentaron 19 órdenes de cateo en inmuebles presuntamente vinculados a César Alejandro Sepúlveda Arellano, alias "El Bótox". Como resultado de estas diligencias, las autoridades aseguraron diversos objetos y sustancias, los cuales quedaron a disposición de la autoridad competente.

La Secretaría de Seguridad Pública detalló que "en la acción se aseguraron drogas, cartuchos útiles y equipos de radiocomunicación, los cuales quedaron a disposición de la autoridad competente. ¡Cero impunidad!".

Prisión preventiva para El Bótox

El 25 de enero se dictó prisión preventiva a César Alejandro "N", por lo que fue trasladado al Centro Federal de Reinserción Social número 1, conocido como el Altiplano.

Posteriormente, tanto el imputado como su presunta escolta, identificada como Eder "N", fueron vinculados a proceso por su probable participación en delitos de delincuencia organizada con la finalidad de cometer delitos contra la salud, portación de armas de fuego, posesión de cartuchos y cargadores de uso exclusivo de las fuerzas armadas, así como delitos contra la salud en su modalidad de posesión con fines de comercio.

El proceso penal continúa en curso, conforme a los plazos y determinaciones que establezca la autoridad judicial competente.