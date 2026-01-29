Claudia Sheinbaum y Donald Trump abordan temas comerciales

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, compartió públicamente que estuvo en llamada con el presidente de Estados Unidos hoy 29 de enero, para luego informar que se trató de 40 minutos de conversación.

Detalles de la llamada entre Claudia Sheinbaum y Donald Trump

Por un post en X, la mandataria compartió que la llamada donde también estuvo presente Juan Ramón de la Fuente, secretario de Relaciones Exteriores, fue "cordial y productiva".

Asimismo, explicó que se abordaron "temas comerciales y en la relación bilateral" que se sostiene. Por otra parte, informó que tanto México como Estados Unidos "seguirán trabajando conjuntamente" y que coincidieron en "varios temas" sin especificar cuáles. Esta es la segunda llamada del 2026 que la presidenta sostiene con su homólogo.

Claudia Sheinbaum saluda a Melania Trump durante la conversación

Durante los 40 minutos de conversación que tuvieron, Claudia Sheinbaum compartió que llegó Melania Trump a donde Donald Trump se encontraba hablando, así que se saludaron. Asimismo, la presidenta recordó que fue en su viaje a Washington por el sorteo para la Copa Mundial FIFA 2026 que conoció a la esposa del presidente de Estados Unidos.

Retraso en la mañanera por llamada con Donald Trump

La presidenta de México informó que tuvo una llamada con Donald Trump hoy 29 de enero y ese fue el motivo del retraso de la mañanera del pueblo. A las 9:00 pm del 28 de enero, la mandataria informó que la conferencia para el siguiente día cambiaría de horario a las 9:00 am, cuando regularmente es a las 7:30 am. Sin embargo, a diferencia de otras ocasiones no detalló que se debía a una llamada con Donald Trump, confirmando este dato a minutos se comenzar la mañanera del pueblo.