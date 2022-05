El Bronco confiesa su verdad de su captura

Monterrey.- Jaime Heliodoro "N", ex gobernador de Nuevo León, publicó este viernes una carta donde contó su verdad sobre lo que vivió el día en que fue detenido en el municipio de General Terán el 15 de marzo.

La carta escrita a mano fue revelada a los medios de comunicación y un transcrito fue publicado en su cuenta de Facebook.

"La verdad de mi detención.

Martes 15 de marzo.

Salí de Paredón, Coahuila a las 7:00 a.m. rumbo a mi casa en García, estuve ahí hasta las 9:00 a.m. siempre acompañado por los escoltas que el gobierno me ha puesto desde el término del gobierno. Mismos que me trasladan en su vehículo Touareg V.W. modelo 2012 y una camioneta Dodge pickup mismos que tienen gps y son propiedad del gobierno.

Llegué a Monterrey a las 10:00 horas, pasé por dos amigos que me acompañarían al rancho de otro amigo ubicado en General Terán donde terminamos una reunión con otros amigos de ese lugar donde me mostraron lo que ellos hacen al respecto a la conservación de la flora y fauna; que es una de mis pasiones.

Llegando a la casa de mi amigo en Montemorelos, ahí me subí a su vehículo: una Suburban. Donde otros dos amigos ya lo acompañaban, todos nos fuimos en ese sólo vehículo, dejando el que yo traía en casa de mi amigo, obviamente los escoltas, todos en su vehículo pick up, donde iban 4 escoltas, todos con radiofrecuencia del gobierno y obviamente con celulares, que también son del conocimiento de la Secretaría de Seguridad Publica del Estado y del Comisario General de la Policía Fuerza Civil de donde ellos dependen.

Recorrimos como 20 km y antes de llegar a nuestro destino por la carretera al Ejido Guadalupe La Joya del municipio de General Terán, nuestros escoltas se nos adelantaron y nos pararon para decirnos que habían recibido instrucciones de sus mandos que nos detuviéramos, porque supuestamente mas adelante había problemas de la policía contra un grupo de la delincuencia organizada. Al escuchar eso, ahí permanecimos como 30 minutos en la orilla de la carretera, dado que la instrucción que habían recibido los escoltas era que enviarían refuerzos para escoltarnos. Como 20 minutos más tarde llegó una patrulla y un carro con agentes ministeriales y de manera sin avisarnos nada, paró su carro frente al vehículo que traía mi amigo, o sea la Suburban, así estuvo como 20 minutos y sólo me decían que esperáramos.

Nosotros lo hicimos, hasta que yo pedí bajar del vehículo y preguntar que pasaba y solo me respondieron que tenían órdenes de sólo esperar. Posteriormente dentro de otros 15 minutos de espera, uno de ellos se acerca a mi y me dice que trae una orden de aprensión contra mi, yo me sorprendo pensando que era broma y le pregunté: ¿me la enseñas? Cosa que el no hizo, y así estuvimos hasta que con mi insistencia solo me mostró una en su teléfono celular, yo le exijo que me la muestre en físico y solo me respondía que no podía hacerlo porque no la traía.

Finalmente, recibe la llamada de algún jefe de el y le ordena me suba de cualquier forma a su patrulla, mismo que yo accedí solo. Ya que llegamos al poblado de General Terán, ahí nos interceptó otra patrulla con otros agentes ministeriales donde ya traían la orden y me la mostraron, y así me llevaron hasta la Agencia Estatal de Investigaciones. Previo a todo, los mismos policías estuvieron tomando fotos e imágenes, las cuales fueron publicadas en los medios, gracias a la declaración pública del Gobernador, donde él personalmente en sus cuentas de redes publicó esta noticia mucho antes de que se me mostrara la supuesta orden de aprensión. En donde declara que iba huyendo, ¿ustedes creen que iba huyendo si siempre he sido custodiado por empleados de la Secretaría de Seguridad? los vehículos que siempre me movían son propiedad del gobierno y cuentan con localizadores satelitales y los mismos escoltas usan la red de radiofrecuencia del gobierno y donde el supuesto delito que se me acusa tenía desde 2018 en investigación y nunca fui enterado ni notificado del caso, para poder afrontarlo.

Vas a juzgar después de leer mi relatoría respecto a lo que verdaderamente pasó".

La carta es publicada en medio de polémica por el estado de salud del ex mandatario, quien se encuentra internado en el Hospital Universitaio por un "serio" problema de salud, según sus abogados.

Mientras, su defensa legal señala que necesita de más estudios para determinar el tratamiento ideal para su pronta recuperación.

¿De qué está enfermo El Bronco?Aunque Manuel de la O, ex secretario de salud del gabinete de Jaime, aseguró que "El Bronco" se iba a morir, la actual secretaria de salud Alma Rosa Marroquín aclaró que el ex gobernador presenta enfermedades de reincidencia y sus exámenes no muestran datos de una infección importante.

"También se le realizó un estudio de resonancia magnética que demuestra una hernia de disco entre la vértebra lumbar número cinco y la sacra número uno, que también es un dato que se había detectado en estudios previos... son datos que él refiere que son antiguos", dijo al titular de salud.

Adalina Dávalos, esposa de Jaime, había señaló de una hemorragia interna que no ha sido atendida, Marroquín explicó que está pendiente un estudio para corroborarlo hasta que baje la inflamación interna.

"Está pendiente un estudio de endoscopía, porque señalaban que podría tener un sangrado interno, lo cual no se ha corroborado", precisó.

La Secretaria de Salud dijo que estarán al pendiente de los resultados que arrojen los exámenes del ex gobernador, los cuales esperan sean positivos.