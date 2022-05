“El Bronco está delicado, cansado y se queda dormido cuando habla”: abogado

Jaime “N”, ex Gobernador de NL, continúa delicado de salud tras permanecer un día internado en el Hospital Universitario.

Esto lo aseguró su abogado Gabriel García, luego que el domingo fue trasladado a ese nosocomio y recibió visitas de su esposa Adalina Dávalos, como de su defensa; sin embargo, los 2 externaron su preocupación por el traslado indebido y no al hospital privado que dictó el Magistrado.

García señaló que el ex mandatario fue visitado por un cardiólogo y le programaron estudios en ese rubro; además, se le realizó una tomografía para revisión: “está delicado, cansado, incluso cuando estábamos platicando se quedaba medio dormido”, puntualizó.

Explicó que las autoridades penitenciarias decidieron trasladar a “El Bronco” al Hospital Universitario, ya que a su criterio el Doctor Hospital no cumplía con las medidas de seguridad que ellos requieren.

“Esa no era una decisión que ellos debían de tomar, el Juez ya había dado una instrucción, una orden que debían acatar, situación que en este caso no aconteció”, sentenció el litigante.

Adalina indicó que, por el momento, la hemorragia interna que se le detectó al ex funcionario no ha sido detenida, simplemente está controlada y no se ha tomado la decisión de operarlo.

Agencias / Vox Populi Noticias