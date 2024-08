El ebrio iba caminando en estado inconveniente y recibió un fuerte golpe en la cabeza

El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, negó estar ligado con Ismael "El Mayo" Zambada y aseguró que nunca pactó una reunión con miembros del Cártel de Sinaloa.

Por ello pidió al presidente Andrés Manuel López Obrador que la Fiscalía General de Justicia (FGR) abra una investigación al respecto.

Asimismo, aclaró que él no estaba el día de la supuesta reunión con líder del Cártel de Sinaloa, que llegó al estado un día después.

''Dicen que al evento estaba citado, entre otros, Rubén Rocha Moya, el gobernador del Estado... Yo no estaba ese día en Sinaloa. Todo me informaron durante el día y la noche. No tiene nadie del crimen organizado que citarme a una reunión para resolver un problema. No hay razón'', dijo Rocha Moya durante un evento encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum Pardo, virtual presidenta electa.

"No quise dejar pasar en el evento frente a mi presidente (López Obrador) y mi presidenta (Claudia Sheibaum), no hay nada, que le busquen, nosotros no tenemos complicidades con el crimen", respondió el gobernador de Sinaloa frente al presidente de México.

''Los problemas que le tocan al Gobierno, los resolvemos en las instituciones de Gobierno. No tenemos complicidad con nadie. Eso es profesando la política del presidente. Si dijeron que iba a estar yo, mintieron; si les creyeron, pues cayeron en la trampa'', afirmó el mandatario estatal.

"Muchas de las cosas tienen ese propósito, mancharme a mí y de paso ver si se mancha el presidente, no no admitimos nada de eso", añadió Rocha.

Esto, ante las acusaciones del fundador del Cártel de Sinaloa sobre que se reuniría con el gobernador Rubén Rocha y Héctor Melesio Cuén, el día en el que presuntamente fue secuestrado.

Además, minutos antes de reunirse con López Obrador y Claudia Sheinbaum, el mandatario estatal aseguró que no hay nada que ocultar sobre el caso.