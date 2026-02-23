La caída de "El Mencho" reconfigura el mapa del crimen en México: ¿fin del CJNG o inicio de una nueva tormenta?

La muerte de Nemesio "El Mencho" Oseguera Cervantes, fundador y líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, no es un rumor ni un mito urbano: fue confirmado oficialmente por las autoridades mexicanas tras un violento enfrentamiento con fuerzas federales en Tapalpa, Jalisco, el pasado 22 de febrero de 2026.

Su caída representa uno de los golpes más significativos al crimen organizado en décadas, pero también abre interrogantes incómodos sobre lo que viene para México y para una organización que ha extendido su poder desde Occidente hacia prácticamente todo el país.

Una muerte que desató violencia inmediata

Poco después de que el gobierno anunciara la muerte de "El Mencho", células del CJNG comenzaron a realizar narcobloqueos, quema de vehículos y enfrentamientos con fuerzas de seguridad en Jalisco, Michoacán, Guanajuato y otros estados.

– En zonas como Guadalajara y áreas turísticas, la violencia fue tal que escuelas cerraron y hubo cierres de carreteras.

– En otros puntos, se reportaron ataques coordinados para demostrar que la organización sigue operando incluso sin su líder histórico.

Este estallido es clásico en la historia del narcotráfico: cuando una figura central cae, las facciones se fragmentan o reaccionan con violencia —y México ya tiene experiencia con estos escenarios.

También lee: Impacto del operativo contra "El Mencho": 25 miembros de la Guardia Nacional muertos y una ola de violencia en México

¿Qué viene para el CJNG?

Aunque la muerte de "El Mencho" es un duro golpe, no significa automáticamente el fin del clan. El CJNG no era solo una persona: era una vasta red criminal que cultivaba relaciones globales para el tráfico de drogas, extorsión, secuestro y otros negocios ilegales.

Los principales escenarios que analistas de seguridad visualizan son:

Guerra interna por el liderazgo: Sin un sucesor claro, los principales comandantes del cartel podrían comenzar una lucha interna por el poder, lo que resultaría en más violencia territorial.

Sustitución por un operador con menor perfil: Aunque "El Mencho" era una figura dominante, otros líderes con menor visibilidad podrían intentar tomar el control sin causar una fractura abierta.

Fragmentación del cártel: La organización podría dividirse en grupos más pequeños que competirían entre sí y contra otros cárteles (como el de Sinaloa), elevando aún más los índices de violencia.

El reto para el Estado mexicano

La caída del capo también pone a prueba la estrategia de seguridad nacional. El gobierno de Claudia Sheinbaum ha llamado a la calma y a la cooperación ciudadana, y aseguró que la operación se realizó con apoyo de inteligencia internacional (aunque sin participación directa de fuerzas extranjeras en el campo).

Sin embargo, expertos señalan que el combate a cárteles no puede limitarse a capturas o abatimientos, sino también debe atacar las redes financieras y sociales que sostienen estas organizaciones.

¿Entonces, qué significa la muerte de "El Mencho"?

No es el fin del CJNG, pero sí un punto de inflexión:

· puede abrir una etapa de violencia y disputas internas;

· permite al Estado intentar desarticular estructuras criminales más profundas;

· obliga a replantear estrategias de seguridad pública en México.

Este capítulo es uno de los más críticos en la lucha contra el crimen organizado en años recientes, y sus consecuencias —buenas o malas— se verán en los próximos meses.