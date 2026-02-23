Impacto del operativo contra "El Mencho": 25 miembros de la Guardia Nacional muertos y una ola de violencia en México

23 de febrero de 2026 — Ciudad de México. El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, confirmó este lunes un saldo humano que ha conmocionado al país: 25 elementos de la Guardia Nacional perdieron la vida tras una serie de ataques violentos que estallaron después de un operativo federal que culminó con la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como "El Mencho", líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Una reacción violenta del crimen organizado

Según el funcionario, tras la acción que derivó en la caída de "El Mencho", se registraron 27 agresiones directas contra las autoridades en distintos estados del país, especialmente en Jalisco, donde ocurrieron seis de los ataques más mortales.

De las agresiones violentas, además de los 25 elementos de la Guardia Nacional fallecidos, también murieron un custodio y un integrante de la Fiscalía General del Estado. Una mujer civil también perdió la vida en los enfrentamientos.

Las agrupaciones criminales implementaron bloqueos carreteros y actos de sabotaje en al menos 10 estados, incluidos Baja California, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Sinaloa, Tamaulipas y Veracruz. Durante estos hechos, se quemaron vehículos, se atacaron gasolineras y se intentó obstruir la movilidad en importantes rutas federales.

A raíz de estos bloqueos y ataques violentos, las fuerzas de seguridad lograron detener alrededor de 70 presuntos integrantes del crimen organizado en varias entidades.

Resultados del operativo y cifras oficiales

Además de las bajas en las fuerzas federales, García Harfuch informó que aproximadamente 30 presuntos miembros del CJNG fueron abatidos en los enfrentamientos.

El operativo contra "El Mencho" fue intenso y coordinado por diferentes corporaciones, con apoyo de la Secretaría de la Defensa Nacional y, según otras fuentes oficiales, información de inteligencia compartida por agencias internacionales.

Aunque la violencia marcó las horas posteriores, las autoridades aseguran que la mayoría de los bloqueos fueron removidos y las vialidades principales quedaron bajo control, sin nuevos reportes significativos de violencia extendida al día siguiente.

Un golpe histórico con alto costo humano

La caída de "El Mencho", considerado durante años uno de los criminales más buscados de América, representa un golpe importante al CJNG, una de las organizaciones delictivas más poderosas del país. Sin embargo, el costo ha sido doloroso: la pérdida de 25 guardianes de la paz y la interrupción de la vida cotidiana en varias regiones del país tras las reacciones violentas del crimen organizado.

Las autoridades federales han reiterado su compromiso con la seguridad y con la protección de la ciudadanía, mientras que los organismos de defensa continúan operativos para evitar nuevos brotes de violencia.