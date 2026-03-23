Localizan a electricistas desaparecidos en San Luis Potosí tras intensa búsqueda

SAN LUIS POTOSÍ, MÉXICO — Las autoridades de seguridad de San Luis Potosí confirmaron este lunes la localización con vida de los trabajadores electricistas que habían sido reportados como desaparecidos desde hace varios días en la región de la Huasteca Potosina. Tras un despliegue coordinado entre la Guardia Civil Estatal, la fiscalía local y fuerzas federales, los empleados fueron hallados en una zona serrana, activando de inmediato los protocolos de atención médica y resguardo para garantizar su integridad tras el tiempo que permanecieron incomunicados.

Acciones de la autoridad

El hallazgo de los electricistas en San Luis Potosí se produjo luego de que familiares y compañeros de trabajo realizaran diversas movilizaciones para exigir agilidad en las labores de búsqueda. Según los informes preliminares, los trabajadores se encontraban realizando labores de mantenimiento en la red de energía eléctrica en comunidades apartadas cuando se perdió el contacto con ellos. La movilización de los cuerpos de seguridad incluyó el uso de drones y patrullajes terrestres en brechas de difícil acceso, lo que finalmente permitió dar con su ubicación en un paraje despoblado.

Aunque las autoridades no han detallado las circunstancias exactas que rodearon su desaparición, se informó que los electricistas presentan signos leves de deshidratación y fatiga, pero se encuentran fuera de peligro. La Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí ha iniciado una carpeta de investigación para esclarecer si el incidente estuvo relacionado con algún acto delictivo o si se debió a fallas logísticas y de comunicación en una zona con baja cobertura de señal. Los trabajadores ya han sido trasladados para reencontrarse con sus familias en un ambiente de hermetismo por razones de seguridad.

Impacto en la comunidad

El caso de los electricistas desaparecidos en la Huasteca Potosina generó una fuerte presión social y puso de relieve los riesgos que enfrentan los empleados de servicios básicos al desplazarse por rutas aisladas del estado. Organizaciones civiles y sindicatos del sector energético habían manifestado su preocupación por la vulnerabilidad del personal técnico en regiones donde la presencia de grupos civiles armados o la geografía accidentada complican las labores cotidianas. El éxito de este operativo de localización ha sido visto como un resultado positivo de la coordinación interinstitucional en materia de búsqueda de personas.

Por su parte, el Gobierno del Estado de San Luis Potosí reafirmó su compromiso de fortalecer la vigilancia en las carreteras y caminos rurales para evitar que sucesos similares vuelvan a ocurrir. Las autoridades hicieron un llamado a las empresas y dependencias que operan en zonas de riesgo a mejorar sus sistemas de geolocalización y comunicación satelital para sus cuadrillas de campo. Durante este 2026, la seguridad de los trabajadores de infraestructura se ha convertido en un tema prioritario en la agenda de protección civil de la entidad.

Con el regreso de los electricistas a sus hogares, concluye una jornada de incertidumbre que mantuvo en vilo a la comunidad potosina. Las investigaciones continuarán para determinar si existen responsabilidades que perseguir, mientras los afectados reciben acompañamiento psicológico y legal por parte de las instancias correspondientes. La localización con vida de los trabajadores representa un alivio para el sector laboral, aunque deja abierta la discusión sobre las garantías de seguridad necesarias para quienes mantienen operativos los servicios esenciales en todo el territorio nacional.