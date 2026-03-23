CIUDAD DE MÉXICO — La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, aseguró este lunes que el derrame de hidrocarburos reportado recientemente en aguas del Golfo de México no tiene su origen en las plataformas o instalaciones de Petróleos Mexicanos (Pemex). Durante su conferencia de prensa matutina, la mandataria informó que, tras realizarse las inspecciones técnicas y los sobrevuelos correspondientes en las zonas de explotación, no se han detectado fugas ni anomalías en la infraestructura de la paraestatal que coincidan con la mancha de crudo avistada por especialistas y grupos ambientales.

¿Qué declaró Claudia Sheinbaum sobre el derrame?

La aclaración de Sheinbaum sobre el derrame petrolero en el Golfo ocurre tras la difusión de imágenes satelitales que alertaban sobre una extensión considerable de combustible flotando cerca de las costas de Campeche y Tabasco. La presidenta enfatizó que los informes preliminares de la Secretaría de Marina (Semar) y de la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) sugieren que el fenómeno podría estar relacionado con chapopoteras naturales —emanaciones de crudo que ocurren de forma orgánica desde el lecho marino— o, en su defecto, con incidentes derivados de embarcaciones ajenas a la operación directa de la petrolera nacional.

Acciones del Gobierno ante el derrame

El Gobierno de México ha instruido a las autoridades ambientales y navales para que mantengan un monitoreo constante del derrame en el Golfo de México, con el fin de determinar con exactitud el volumen de hidrocarburo y la trayectoria de la mancha. Claudia Sheinbaum subrayó que Pemex cuenta con protocolos de respuesta inmediata y que, de haberse tratado de una falla interna, la empresa habría activado los mecanismos de contención de manera automática. La jefa del Ejecutivo pidió a la ciudadanía y a las organizaciones no gubernamentales esperar a los dictámenes científicos finales antes de señalar responsabilidades directas.

Analistas del sector energético y biólogos marinos han manifestado su preocupación por el impacto ambiental que este tipo de eventos genera en la biodiversidad del Golfo, independientemente de su origen. La postura de la administración de Sheinbaum es defender la integridad de la infraestructura de Pemex, resaltando las inversiones realizadas en mantenimiento preventivo durante los últimos meses para evitar catástrofes ecológicas. Sin embargo, especialistas independientes insisten en que se debe realizar un peritaje químico del crudo para confirmar si sus propiedades coinciden con las mezclas extraídas en los campos activos de la región.

Por su parte, la dirección de Petróleos Mexicanos emitió un comunicado técnico reforzando la declaración presidencial, asegurando que todos sus sistemas de transporte por ductos y centros de almacenamiento operan con normalidad. La empresa detalló que las imágenes satelitales a menudo pueden confundir sedimentos biológicos o emanaciones naturales con derrames accidentales, por lo que la colaboración con la comunidad científica es fundamental para desestimar alarmas infundadas que afecten la percepción internacional de la industria energética mexicana en este 2026.

Con esta postura, Claudia Sheinbaum busca mitigar las críticas sobre la gestión ambiental de la paraestatal y reafirmar el compromiso de su gobierno con la soberanía energética responsable. Mientras las investigaciones continúan, la Secretaría de Marina ha desplegado unidades de limpieza en zonas costeras vulnerables como medida preventiva. El desenlace de este incidente en el Golfo de México será clave para evaluar la transparencia y la capacidad de respuesta del Estado ante emergencias ecológicas en una de las zonas económicas más importantes del país durante el presente sexenio.