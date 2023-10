Embajador de Palestina enfurece por no denunciar crímenes de Israel

Mohamed Saadat, embajador de Palestina en México, explotó en contra del periodista Joaquín López-Dóriga, esto después de que el conocido presentador de noticias lo cuestionó sobre los ataques de Hamas contra Israel.

En una entrevista para Radio Fórmula, visiblemente molesto por las cuestiones sobre la guerra en Israel, afirmando que las causas de los crímenes de Hamas fue debido a los abusos de autoridades por parte de las fuerzas israelíes.

"Me están haciendo esta pregunta y la pregunta es, ¿por qué no hacen las preguntas que yo hice, por qué no las haces al gobierno israelí?

Porque cuando los hechos tienen que ver con Israel, cuando Israel comete masacres nadie les hace estas preguntas, todos se quedan callados, esto es una doble moral, es dar luz verde de que Israel siga cometiendo masacres a nuestro pueblo, yo no he visto en el canal que ustedes hicieron estas preguntas cuando Israel cometió ataques contra nuestro pueblo y esa es la pregunta que se debe hacer a Israel desde (hace) mucho tiempo"

Embajador de Palestina, Mohamed Saadat, reclama ?? que los medios de comunicación no cuestionan las acciones bélicas de Israel y sostiene que no se puede entender lo que hizo Hamás sin tomar en cuenta las causas. #FórmulaNoticias con López-Dóriga (@lopezdoriga) pic.twitter.com/igVnvpkkGW — Grupo Fórmula (@Radio_Formula) October 9, 2023

El embajador de Palestina condenó que se le cuentino sobre los ataques terroristas por parte de Palestina, cuando estas preguntas no se le hacen al estado de Israel.

Este pasado fin de semana, el grupo terrorista de Hamas, que opera de manera independiente de las autoridades de Palestinas, inició un ataque armado contra Israel, dejando una gran cantidad de casos de violencia contra los civiles.

Por su parte, Israel a iniciado un bombardeo contra la Franja de Gaza que a cobrado la vida a cientos de civiles. Las Naciones Unidas teme por un desastre humanitario en la región.