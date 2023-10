Embajadora de Israel en México condena que AMLO no apoye a su país

En una entrevista para el periodista Joaquín López-Dóriga, la embajadora de Israel en México, condenó que el presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador, no este del lado de Israel en la reciente guerra contra Hamas.

Einat Krnaz, embajadora de Israel. aseguró que las declaraciones de Obrador están "fuera de lugar" por afirmar que su país no puede tomar partido por lo que pasa en la Franja de Gaza.

"Las palabras de esta mañana del presidente, con todo respeto al presidente, nos parece que están un poco fuera de lugar (...) Estuvo diciendo que México no quiere tomar partes, que México no quiere tomar un lado, y no tomar un lado en este caso es apoyar al terrorismo", destacó la embajadora.

Puntualizó que los hechos son ataques atroces realizados por una fuerza terrorista, por lo que se "tiene que condenar contundentemente sin equilibrio, sin neutralidad, sin no tomar lados, porque no tomar lados es apoyar al terror".

En su conferencia matutina, el presidente Obrador aseguró que no tomaría partido en la guerra, afirmando que tomar partido negaría la posibilidad de llegar a un acuerdo de paz.