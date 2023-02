Embajadora de Ucrania pide apoyo a México por guerra en su país

Oksana Dramarétska, embajadora de Ucrania en México, solicito a México que cambie su postura neutral en el conflicto que enfrenta su nación en contra de Rusia, para apoyar a la nación agredida por las fueras de Putin.

La Embajadora señala que su país aprecia el apoyo de México en sus votaciones en la ONU en contra de Rusia, pero señalo que es necesario que México se una a las sanciones en contra de Rusia.

"No es posible mantener neutralidad, es otro tipo de situación la que estamos viviendo, pues mantener la neutralidad y pretender que ´no es nuestro litigio y no queremos meternos´ esto así no funciona. Hemos visto que Rusia con su invasión ha cambiado completamente el sistema global y las reglas internacionales, por eso mantener la neutralidad no es posible, hay que decidir claramente en que el lado estás, estás del lado como yo mencionado de la víctima o del lado del agresor", señalo Oksana Dramarétska.

La embajadora aprecia que AMLO busque una salida pacifica al conflicto, pero esta opción ya quedo atrás, señalando que la única manera de terminar la guerra es un victoria ucraniana con la auida de armas occidentales.

Aunque señalo que Ucrania no busca apoyo militar de México, pero si espera un respaldo político.

"No pedimos armas de México, pedimos otro tipo de apoyo. Además, para nosotros es muy importante que México se sume a nuestros socios que han puesto sanciones contra Rusia, sanciones, económicas, sanciones, políticas y sanciones contra oligarcas rusos porque esto sí funciona y esto sí que ayuda a acabar esta guerra y derrotar la maquinaria militar de Putin", sostuvo.

Oksana Dramarétska agradeció el apoyo que le ha dado la comunidad mexicana a su país con muestras de solidaridad, el envío de ayuda e incluso la propuesta de personas de enlistarse en el ejército ucraniano.