Derrame de diésel en refinería de Pemex en Houston activa protocolos de contención

Un derrame de diésel fue reportado este domingo en las instalaciones de Pemex en Deer Park, ubicadas en el Canal de Navegación de Houston, de acuerdo con información difundida por la propia refinería.

El incidente fue notificado a través del sistema de Concienciación Comunitaria y Respuesta a Emergencias (CAER), donde se detalló que la fuente de la fuga ya fue localizada y controlada. Según el reporte, el combustible se vertió en el canal, lo que activó de inmediato los protocolos de atención.

Acciones de la autoridad

Equipos especializados en derrames trabajan actualmente en la zona, desplegando barreras flotantes para evitar la propagación del diésel. Asimismo, la Guardia Costera de Estados Unidos confirmó que no se prevé la interrupción del tránsito marítimo en el área.

La empresa indicó que todas las autoridades correspondientes fueron notificadas y, hasta el momento, no se han detectado impactos en comunidades cercanas ni en instalaciones industriales aledañas.

Detalles confirmados

En cuanto a las labores de remediación, la compañía señaló que continúan las tareas de limpieza con apoyo de contratistas especializados, mismas que podrían prolongarse durante los próximos días. Paralelamente, se realizan pruebas constantes en el sitio y monitoreo en los perímetros como medida preventiva.

Pese al incidente, las operaciones dentro del complejo se mantienen con normalidad. La empresa agregó que continuará informando conforme se disponga de nuevos datos sobre la situación.