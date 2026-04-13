Francisco Gijón, exalcalde, es víctima de un ataque armado en Oaxaca

En el corazón de la costa de Oaxaca, donde las tradiciones comunitarias marcan el ritmo de la vida, la historia de Francisco Gijón Vásquez refleja tanto el arraigo local como la compleja realidad política y social de la región.

De mecánico a líder comunitario

Originario de San Miguel del Puerto, Francisco Fidel Gijón Vásquez nació el 28 de septiembre de 1973. Su formación no comenzó en la política, sino en la mecánica automotriz, un oficio que lo acercó a su comunidad desde lo cotidiano.

Sin embargo, su participación en la vida pública lo llevó a convertirse en una figura clave dentro de su municipio. Bajo el sistema de usos y costumbres, una forma tradicional de organización indígena, Gijón logró ocupar la presidencia municipal en dos ocasiones: de 2005 a 2007 y de 2014 a 2016.

Para muchos habitantes, no era solo un político, sino alguien conocido por su cercanía y presencia constante en la comunidad.

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Un personaje vigente en la política local

A pesar de haber concluido sus periodos como alcalde, Gijón no se retiró de la vida política. Continuó participando en procesos electorales e incluso buscó regresar a la presidencia municipal en una tercera ocasión.

Conocido también como "Pancho Jijón", su figura seguía siendo influyente en San Miguel del Puerto, una localidad pequeña donde la política se vive de manera cercana y directa.

Una celebración que terminó en violencia

El 12 de abril de 2026, lo que debía ser una fiesta se convirtió en tragedia. Mientras asistía como padrino a una boda en el centro del municipio, Gijón fue atacado a balazos por sujetos armados.

El ataque ocurrió en plena celebración, frente a invitados que presenciaron el momento de violencia. Testigos señalaron que los agresores actuaron de forma directa y huyeron inmediatamente del lugar.

El exalcalde murió en el sitio.

Un crimen que refleja un problema mayor

El asesinato de Francisco Gijón no es un hecho aislado. Se da en un contexto de creciente inseguridad en la región, donde la violencia ha alcanzado incluso a figuras políticas locales.

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre detenidos, y las investigaciones continúan.

Más allá del personaje: lo que deja su historia

La vida de Francisco Gijón Vásquez resume una realidad frecuente en muchos municipios de México: líderes surgidos de la comunidad, con trayectorias cercanas a la gente, pero también expuestos a un entorno cada vez más violento.

Su historia no solo habla de política local, sino de cómo incluso los espacios más tradicionales y comunitarios pueden verse atravesados por la inseguridad.