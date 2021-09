En 22 días; México expulsa a 6,360 migrantes a Guatemala

TAPACHULA.-Desde el 22 de agosto al 12 de septiembre, el gobierno de México ha expulsado a 6 mil 360 centroamericanos. Los migrantes han sido trasladados en aviones desde la Unión Americana a la ciudad de Tapachula, otros han sido llevado a la ciudad de Villahermosa en Tabasco, sin previo aviso, los ciudadanos sin papeles, son trasladados en México vía terrestre a la región de la selva, una zona que no era usada para las deportaciones.

Autoridades migratorias de Guatemala dijeron que las primeras deportaciones se empezaron a dar sin previo aviso por el gobierno mexicano, por lo que las familias eran llevadas a la frontera de México con Guatemala, pero la zona selvática, donde eran abandonadas sin dinero.

Asimismo, la Organización Human Rights Watch dio a conocer que "abandonar a familias vulnerables en una zona remota de la selva guatemalteca, sin dinero, alimentos ni albergue e ignorando sus solicitudes de asilo, evidencia nuevamente la falta de preocupación por los derechos humanos".

Cada día 300 migrantes eran trasladados por las autoridades migratorias mexicanas, tanto a los que habían sido expulsados desde Estados Unidos y otros que habían sido aprehendidos en México, hacia el lado mexicano del cruce fronterizo El Ceibo, en la Selva Lacandona.

A veces, los autobuses han llegado tarde por la noche. Las autoridades mexicanas han obligado a los migrantes a cruzar la frontera a pie.

"Llegan con sueños rotos a nuestra casa"

Ante la expulsión migrantes centroamericanos por parte del gobierno mexicano, la Casa del Migrante del Belén, ubicada en la ciudad fronteriza guatemalteca de El Ceibo, da refugio a cientos de salvadoreños, guatemaltecos, nicaragüenses y hondureños, dijo su portavoz, Juan Pablo Saquí, al señalar que en un día 500 personas fueron deportadas.

"Hace aproximadamente cuatro semanas que empezaron con estas expulsiones de cientos de migrantes; ahorita cambió un poco la modalidad pues no los dejan abandonados en la frontera de El Ceibo, sino que los llevan directamente hasta la frontera de Corinto, Honduras. Lo que nosotros hacemos es brindarles ayuda humanitaria", señaló.

En entrevista con Pascal Beltrán del Río, para Imagen Radio, narró que los indocumentados regresan con "sueños rotos", "decepción" y "traumas" luego de su intento fallido por llegar a Estados Unidos junto con su familia.

"Cuando vienen de regreso y los dejan abandonados aquí en la frontera buscan nuestra Casa del Migrante; vienen con muchos traumas los niños, vienen con mucha decepción, y claro, se escuchan muchas familias llorando, entonces nuestro equipo los atiende en esa parte", detalló.

Malpaso, punto de haitianos

De Ocozocuautla a Mezcalapa y su cabecera Raudales Malpaso se ha trazado una nueva ruta de haitianos. En pequeños grupos caminan sobre la carretera de cuota llevando a cuestas a sus hijos y sus pertenencias hasta llegar a Raudales.

Se calcula que llegan en grupo de hasta 300 personas diariamente; el número mayor arribó el fin de semana. Muchos formaban parte de las cuatro caravanas que la Guardia Nacional y elementos del Instituto Nacional de Migración habían desarticulado en Mapastepec, Villa Comaltitlán, Huixtla y Tuzantan.

La mayoría está renuente a ser grabados por la videocámara y no permite se les tome fotografías: ustedes son de migración. Nosotros no queremos estar en México, sólo queremos irnos, mi hijo está enfermo y no hay quien lo medique, señaló una mujer haitiana.

Los antillanos abarrotaron la pequeña terminal, cuyas corridas son hacia Quintana Roo, Tabasco y a Veracruz.