En revocación de mandato, Corte debe resolver sin penalizar asunto: López Obrador

EXCELSIOR.- El presidente Andrés Manuel López Obrador se pronuncio porque sean la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) los que resuelvan el tema de la revocación de mandato, sin penalizar el asunto.

"Yo pienso que debe ser la Corte y el Poder Judicial, tanto el Tribunal Electoral como el Poder Judicial, que resuelva; no penalizar nada", afirmó el jefe del Poder Ejecutivo.

Te recomendamos: Por app logran casi 40% de firmas válidas para consulta de revocación de mandato El pasado fin de semana el presidente de la Cámara de Diputados, el morenista Sergio Gutiérrez Luna, presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR), en contra de seis consejeros del INE por suspender el proceso para la realización de la consulta para revocación de mandato.

Al respecto, el presidente López Obrador afirmó que los integrantes del INE que votaron por posponer el proceso cometieron un error, pero tienen la oportunidad de rectificar.

"Yo creo que cometieron un error, y lo tendrían que reconocer, porque se opusieron a un mandato constitucional y actuaron de manera antidemocrática, pero en política hay que saber rectificar, no caer en la autocomplacencia, no aferrarse", comentó López Obrador.

Agregó que la Corte ya resolvió que se debe continuar con la planeación para la consulta de revocación de mandato, por lo que llamó al INE para que cumpla. Sobre la denuncia presentada por el diputado de Morena el mandatario no lo consideró conveniente ya que, aseguró, puede ser utilizado por los consejeros del INE para demorar más el proceso.

"Y lo demás no lo considero conveniente, pienso incluso que sirve para que tengan más excusas, los consejeros, y demoren más el proceso, y no cumplan con su responsabilidad. Pero desde luego es un asunto del Poder Legislativo con el Poder Judicial", dijo.

El presidente López Obrador se refirió a los aproximadamente 10 millones de firmas de ciudadanos que llegaron al INE, para solicitar la realización de la consulta para la revocación de mandato, como una muestra de la población que exige participar en la vida pública del país.