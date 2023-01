Encuentra a su esposo abrazando a "amante" en una camioneta

Últimamente las infidelidades son expuestas en redes sociales, tal es el caso de una mujer que encontró a su esposo con su supuesta "amante" y no perdió la oportunidad de grabar el momento.

Y es que sin duda alguna descubrir a tu pareja con otra persona es una escena bastante dolorosa y difícil de entender.

Mediante la red social de TikTok se dio a conocer el video, donde se puede observar cómo su esposo y la supuesta "amante" se encuentran sentados en la caja del vehículo.

Fue entonces cuando la ´amante´ se da cuenta que la esposa los está grabando, e inmediatamente le dice algo en voz baja al sujeto, por lo que optan por separarse rápidamente.

Posteriormente ambos actúan como si nada pasara, sin embargo, la esposa se le acerca al hombre y le dice "así te quería agarrar".

El hombre al ser captado con la supuesta amante le explicó lo sucedido a su esposa a través de un mensaje, pero para su desgracia sus explicaciones no lograron convencer a la mujer.

"Discúlpame, pero no me he metido con ella, ni lo haré. Estábamos hablando y no me agarraste besando a nadie, ni en la cama con nadie, solo fue un abrazo, pero está bien. No te preocupes", se puede leer en el mensaje.