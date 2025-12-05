Sheinbaum tiene 74% de aprobación en encuesta de Ciudad de México

Rosa Icela Rodríguez presenta encuesta de aprobación a Sheinbaum e invita al 'morenafest' en el Zócalo.

Durante la conferencia matutina, encabezada por Rosa Icela Rodríguez ante la ausencia de Claudia Sheinbaum por su visita a Estados Unidos, la secretaria de Gobernación mostró una encuesta de Enkoll que refleja el respaldo mayoritario de la ciudadanía hacia la mandataria. De acuerdo con los datos, un 74 % aprueba el trabajo de Sheinbaum, mientras que el 24 % lo desaprueba.

Rodríguez señaló que estos resultados son "la respuesta a todos los ataques contra nuestra presidenta" y subrayó que Sheinbaum se mantiene "siempre cercana al pueblo". La funcionaria destacó que la mandataria cuenta con el apoyo sólido de las y los mexicanos al inicio de su administración.

¿Qué resultados arrojó la encuesta sobre Sheinbaum?

Antes de cerrar la conferencia, pidió proyectar el video difundido por Sheinbaum en redes sociales, donde invita al público al festejo de los siete años de la Cuarta Transformación, que se realizará este sábado en el Zócalo capitalino.

Detalles de la visita de Sheinbaum a Washington

La presentación de la encuesta ocurrió mientras Sheinbaum se encuentra en Washington para participar en el sorteo que definirá los grupos de la Selección Mexicana para el Mundial 2026, evento organizado de manera conjunta entre México, Estados Unidos y Canadá.

En la ceremonia también estarán presentes Donald Trump, presidente de Estados Unidos, y Mark Carney, primer ministro canadiense. Según Rodríguez, Sheinbaum sostendrá una breve reunión con ambos mandatarios para abordar temas de cooperación trilateral y la agenda conjunta rumbo a la Copa Mundial.

La secretaria afirmó que la presidenta ha mostrado interés en fortalecer la colaboración entre las tres naciones, especialmente en materia económica, deportiva y diplomática.

Previo a su regreso a México, Sheinbaum se reunirá con la comunidad migrante en Estados Unidos. Según Rodríguez, la mandataria quiere reconocer su aportación al país y escuchar sus inquietudes, especialmente de quienes buscan mejores oportunidades de desarrollo.

La secretaria también reiteró la invitación al evento del próximo sábado en el Zócalo, donde se celebrarán los siete años de la Cuarta Transformación con actividades culturales, discursos y la presencia de simpatizantes del movimiento.