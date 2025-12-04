Más de 24 mil Oxxo ofrecerán depósitos y pagos de Banorte

Banorte integrará a más de 24 mil tiendas Oxxo como puntos de depósitos y pagos en efectivo, ampliando su red a más de 44 mil centros de atención en todo el país.

El banco mexicano Banorte incorporará a las tiendas de conveniencia Oxxo como corresponsales bancarios en todo el país, anunció este jueves Femsa, empresa matriz de la cadena comercial.

Con esta alianza, los usuarios podrán realizar depósitos en efectivo a cuentas Banorte y pagos de tarjetas de crédito directamente en cualquiera de las más de 24 mil sucursales Oxxo, con horarios extendidos que incluyen fines de semana.

¿Qué servicios ofrecerán las tiendas Oxxo?

La incorporación marca uno de los movimientos de expansión de servicios financieros más amplios dentro del sistema bancario nacional, al permitir que Banorte incremente su cobertura a más de 44 mil puntos de atención combinando su infraestructura con la de Oxxo.

A través de un comunicado, Grupo Femsa informó que la alianza tiene como objetivo fortalecer el acceso a servicios bancarios en diversas comunidades del país.

"OXXO y Grupo Financiero Banorte anuncian la incorporación de más de 24 mil tiendas OXXO a la red de corresponsalías del banco, contribuyendo a la inclusión financiera en todo el país", detalló la empresa.

Según Femsa, la red de tiendas permitirá a Banorte ampliar su alcance geográfico y atender a un mayor número de clientes en zonas donde la infraestructura bancaria es limitada.

Detalles de la alianza entre Banorte y Oxxo

De acuerdo con lo anunciado, los usuarios podrán acudir a las sucursales Oxxo para realizar:

- Depósitos en efectivo a cuentas Banorte,

- Pagos de tarjetas de crédito del banco,

todo ello bajo un esquema de atención con horarios ampliados, incluidos sábados y domingos. Las transacciones se realizarán únicamente en efectivo, como ocurre con otros corresponsales bancarios habilitados dentro de la cadena.

Eduardo Velasco Garza, director de Servicios de Oxxo México, destacó la importancia del acuerdo en términos de accesibilidad financiera:

"En OXXO trabajamos para facilitar la vida de nuestros clientes. Esta colaboración con Banorte nos permite acercar servicios financieros confiables y accesibles a miles de comunidades, ampliando las alternativas que nuestros clientes tienen para realizar sus transacciones diarias."

"Estamos orgullOXXOs de integrar a Banorte a nuestra red de corresponsalías, reforzando nuestro compromiso con la inclusión financiera en nuestro país."

Banorte destacó que la alianza con Oxxo complementa la oferta digital del banco. Por su parte, Mario Barraza, director general de la Banca Comercial de Banorte, señaló que esta alianza fortalece la estrategia del banco de integrar canales físicos y digitales:

"Este acuerdo con OXXO nos permite estar presente donde y cuando el cliente lo necesite, tanto en canales físicos como digitales, acercando soluciones y productos financieros a los mexicanos para acompañarlos en sus metas económicas."

Banorte sostuvo que esta nueva etapa en su red de corresponsales complementa los servicios que ya ofrece a través de su aplicación móvil y su sitio web, lo que permitirá una mayor flexibilidad para los usuarios que requieren operaciones presenciales.

La institución añadió que este esfuerzo conjunto con Oxxo reafirma su compromiso por promover la inclusión financiera, facilitando el acceso a servicios bancarios en zonas donde históricamente no existe presencia de sucursales o cajeros automáticos.

La habilitación de las tiendas como puntos de operación se integrará progresivamente, aunque ambas compañías aseguraron que los servicios estarán disponibles en todo el país con los horarios habituales de Oxxo.