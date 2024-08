"Es con los arriba"; AMLO promete no reprimir protestas del Poder Judicial

De nueva cuenta, el presidente Obrador cargo en contra del Poder Judicial por el Paro Nacional organizado por los trabajadores del Poder Judicial de la Federación, donde dijo no tener problema con los trabajadores sino con los jueces y magistrados.

En el Salón de la Tesorería de Palacio Nacional, AMLO hablo sobre el paro de labores, donde prometió que no existiría una represión en contra de los trabajadores manifestantes, afirmando que la reforma busca solo el cambio de los altos puestos.

"Decirle de nuevo a los trabajadores: ustedes no van a salir perjudicados en nada, el asunto tiene que ver con la corrupción que hay arriba", dijo.









"Primero, yo respeto su derecho a manifestarse, son libres independientemente de la normatividad porque la libertad es lo más sublime es algo a que tienen derecho y además la libertad no se implora. se conquista. Eso que lo tengan muy claro; lo segundo es que nosotros no reprimimos, no somos opresores porque no somos conservadores".

Jueces, magistrados y empleados del Poder Judicial comenzaron en el primer minuto de este miércoles un paro nacional indefinido para protestar contra la polémica reforma que impulsa el presidente López Obrador, que plantea elegir por voto popular a los juzgadores y a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).