"Ese apoyo es una humillación" Migrantes rechazan beca de AMLO

A principios de esta semana el presidente Andrés Manuel López Obrador destaco el acuerdo al que se llego con la dictadura de Venezuela para entregar becas a los migrantes que busquen regresar a su pais, así como un trabajo asegurado en su nación.

Sale 'Viacrucis migrante' desde #Tapachula, #Chiapas, en plena Semana Santa



A pesar de esto, migrantes que forman parte del ´Viacrucis migrante´, que caminan con destino a la capital del país, han rechazado la propuesta del mandatario, asegurando que la beca de 110 dólares son una humillación.

"Con todo respeto al señor presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y a las distinguidas autoridades, quisiera saber: ¿cuánto significa 110 dólares?", expresó Francelí, un ecuatoriano que junto a unos 3 mil migrantes avanza en la caravana desde el pasado lunes " esos 110 dólares de apoyo son una humillación".

"No nos ayuda, con este maltrato y mejor, no. (¿Por qué) no nos da un permiso? no lo queremos pagado, sino costearlo a como dé lugar", dijo.

Otros migrantes colombiano señalo que el dinero ofrecido por el mandatario no es suficiente y el verdadero problema es la inflación que sufre la nación sudamericana.

"Eso (los 110 dólares) no alcanza para nada. En Colombia, ganaba el sueldo mínimo que es de 1 millón 100 mil (pesos colombianos, unos 286 dólares). (El presidente Gustavo) Petro, le subió (el precio a) todo, lo que es el azúcar, la canasta básica, por eso salimos de allá", dijo.

Una migrantes venezolana lamento que el gobierno de México apoye a la dictadura de Venezuela, señalando que esta regresaría hasta la salida de Nicolás Maduro.

"110 dólares no nos alcanzaría, en vez de retornarnos, que (México) nos apoye y no apoye al Gobierno de Venezuela, porque estamos viviendo en un comunismo", lamentó.

El grupo de migrantes avanza mientras crece la tensión por las elecciones presidenciales de Estados Unidos y México, donde la migración irregular detectada por el Gobierno mexicano subió un 77% en 2023 hasta superar las 782 mil personas.