Protestan bandas sinaloenses por prohibición de su música en las playas

Independientemente si te gusta la banda o no, en Mazatlan hay abuso de autoridad.

Hay músicos que no aparecen, detenidos, golpeados. Etc..

Todo por defender el derecho a trabajar..

Duele ver como atacan al género con términos despectivos en lugar de apoyar#Mazatlan #musicos pic.twitter.com/AX4sKoZSCr