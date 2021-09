"Está dañando mi imagen"; Cuauhtémoc Blanco interpondrá demanda por acusaciones

El gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco Bravo, respondió a quienes lo acusan a él y un círculo de amigos y su familia de estar involucrados en una red de lavado de dinero: este jueves anunció que interpondrá una demanda contra los abogados que buscan dañar su imagen, con acusaciones que dijo, son un "refrito" de hace dos años.

"Vamos a presentar los elementos, que no hay ningún elemento, vamos a presentar la demanda porque creo que está dañando mi imagen y la de mi familia, vamos a tratar de solucionar este tema. Que se prepare porque vamos a demandarlo", refirió el gobernador.

Manifestó que existen personajes que buscan descarrilar a su administración, que están encabezados por el propio exgobernador Graco Ramírez, porque sabe que una vez que el fiscal Uriel Carmona sea revocado de su cargo, avanzarán las más de 60 denuncias en contra del pasado Gobierno por posibles actos de corrupción y desvíos de recursos por más de 100 mil millones de pesos.