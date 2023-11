Estudiantes prenden fuego a uno de sus compañeros en escuela del Edomex

Un joven estudiante de 18 años identificado como Cristián Carranza fue rociado con gasolina por sus propios compañeros de escuela, dejándolo con quemaduras de segundo y tercer grado en sus piernas y genitales, pero la escuela se ha negado a cooperar.

Estos terribles hechos de bullying tomaron lugar en la Escuela de Mecánica Automotriz CEDVA, plantel Texcoco, en el Estado de México, este pasado 18 de Noviembre, cuando en pleno salón, unos estudiantes le rociaron gasolina en el pantalón de la víctima.

Cuando este se dio cuenta, uno de sus compañeros encendió el combustible con un encendedor, esto cuando el profesor estaba presente. Rápidamente fue atendido por el mismo profesor y sus otros compañeros.

"Estábamos en una clase y un compañero me tiró gasolina. Yo iba para el baño para limpiarme y uno que traía un encendedor me prendió el pantalón. Una compañera traía su chamarra y ya me empezó a pegar para que se bajara el fuego, mientras el maestro me echó agua", relató el joven a Milenio.

Debido a esto, el joven fue internado por quemaduras de segundo y tercer grado y tendrá que ser operado, pero la escuela se a negado en cubrir los gastos y castigar a los responsables hasta que exista una orden judicial.

Por tal motivo, se informó que la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) ya abrió una carpeta de investigación -aunque no han emitido ningún comunicado oficial-.