Eugenio Derbez no asistirá a reunión con López Obrador por lo del Tren Maya

Después de que el Presidente Andrés Manuel López Obrador pidiera una reunión en el Palacio Nacional con los artistas que forman parte de la iniciativa "Sélveme del Tren", la cual busca frenar el proyecto del Tren Maya por cuestiones ambientales, Eugenio Derbez confirmó que no podrá asistir a la misma.

Derbez comento que el motivo de su ausencia, es por una filmación, por ello no podrá estar presente este lunes 25 de abril.

"Yo no voy a estar en México porque estoy filmando, no puedo ir, físicamente me es imposible. Sé que sí van a ir los demás, somos un grupo muy grande", dijo Derbez a la periodista Azucena Uresti.

Además, el comediante detalló que quiénes se deben juntar a hablar del tema son los expertos, con los que se puede tratar el tema de una forma más seria y no con los "artistas".

En tanto, Derbez señaló que la comunidad artística se unió de manera voluntaria y que sus participaciones en la iniciativa para nada tienen que ver con intereses políticos o de algún grupo con alguna clase de interés.

No obstante, dejo en claro que, para evitar malos entendidos o problemas, no piensa estar ni en video llamada, porque la última vez que hizo algo así, enfrentó un veto de Televisa y hasta amenazas de muerte recibió.