Ex-agente de la DEA desmiente que Calderón sea investigado por ´Rápido y Furioso´

El secretario de Gobernación, Adán Augusto López a llevado los últimos días atacando a diversos figuras políticas del país, todos de oposición, uno de ellos fue Felipe Calderón, expresidente de México, al cual señalo que es investigado por tráfico de armas.

En una entrevista con Aristegui Noticias, Mike Vigil, ex agente de la Administración del Control de Drogas, descarto que el exmandatario sea investigado por la operación Rápido y Furiosos, asegurando que nadie del gobierno estaba enterado de la operación de la DEA.

"La embajada de Estados Unidos en el D.F. (Distrito Federal) ni el agregado de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego (Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos, o ATF) en la embajada estaba enterado de este operativo", dijo Mike Vigil.

Además de acusar a Felipe Calderón, Adán Augusto López, también culpo a García Luna de ser parte del tráfico de armas, sin emango, el exagente de la DEA negó que Luna tenga cargos por el operativo fallido.

"Tiene otros cargos pero no de Rápido y Furioso porque no estaban enterados, esta fue una cosa unilateral (...) esto es una táctica política en contra de Felipe Calderón. No es cierto lo que están diciendo allá en México (...) es una mentira 100%" continuo.