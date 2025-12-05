23 cuerpos sin identificar hallados en fosa común de CDMX

La Fiscalía CDMX confirmó que se recuperaron 23 cuerpos en la fosa común del Panteón de Dolores como parte de la Estrategia de la Ciudad de México para la Búsqueda y Localización de Personas Desaparecidas que busca regresarlas con sus familias.

Después de ocho jornadas de trabajo del 18 al 27 de noviembre, se concluyeron los trabajos de arqueología, antropología física y criminalística.

Se trata de la primera fase del Plan de Recuperaciones Controladas en las fosas comunes que incluyen acciones documentales y de revisión de archivos a fin de generar hipótesis de identificación que permita la entrega a sus familias.

Detalles sobre la exhumación de cuerpos en el Panteón de Dolores

Los trabajos que hicieron fueron el retiro de laidamente, cuadriculación de área y marcaje de los primeros niveles de la fosa 26 del Panteón de Dolores.

También se excavaron de forma controlada en tramos entre 20 y 40 centímetros hasta alcanzar el nivel nueve correspondiente a los 200 centímetros de profundidad donde se localizaron diversos elementos humanos que podrían provenir de hospitales.

Los 23 cuerpos recuperados fueron resguardados y trasladados al Instituto de Servicios Periciales y Ciencias Forenses del Tribunal Superior de Justicia de la CDMX para su análisis e investigación con las hipótesis de identidad.

Acciones de la Fiscalía CDMX en la búsqueda de personas desaparecidas

La Fiscalía CDMX dijo que la exhumación se realizó en apego a la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas. También con base en la Ley General de Salud.

Los equipos especializados que participaron en los trabajos en el Panteón de Dolores fueron:

- Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México

- Secretaría de Gobierno

- Comisión de Búsqueda de Personas

- Poder Judicial, a través del Instituto de Servicios Periciales y Ciencias Forenses (ISPCF)

- Instituciones que forman parte del Gabinete de Búsqueda de Personas Desaparecidas de la Ciudad de México

- Comisión de Derechos Humanos

- Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil

- Heroico Cuerpo de Bomberos

- Policía Auxiliar de la alcaldía Miguel Hidalgo

- Personal del Panteón Civil de Dolores

Además de las instituciones de expertos, se unieron como observadores: colectivos de madres buscadoras, familiares de personas desparecidas y personas expertas independientes.