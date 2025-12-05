Contactanos
23 cuerpos sin identificar hallados en fosa común de CDMX

Participación de madres buscadoras en la recuperación de cuerpos

Por Staff / La Voz - 05 diciembre, 2025 - 02:02 p.m.
La Fiscalía CDMX confirmó que se recuperaron 23 cuerpos en la fosa común del Panteón de Dolores como parte de la Estrategia de la Ciudad de México para la Búsqueda y Localización de Personas Desaparecidas que busca regresarlas con sus familias.

Después de ocho jornadas de trabajo del 18 al 27 de noviembre, se concluyeron los trabajos de arqueología, antropología física y criminalística.

Se trata de la primera fase del Plan de Recuperaciones Controladas en las fosas comunes que incluyen acciones documentales y de revisión de archivos a fin de generar hipótesis de identificación que permita la entrega a sus familias.

Detalles sobre la exhumación de cuerpos en el Panteón de Dolores

Los trabajos que hicieron fueron el retiro de laidamente, cuadriculación de área y marcaje de los primeros niveles de la fosa 26 del Panteón de Dolores.

También se excavaron de forma controlada en tramos entre 20 y 40 centímetros hasta alcanzar el nivel nueve correspondiente a los 200 centímetros de profundidad donde se localizaron diversos elementos humanos que podrían provenir de hospitales.

Los 23 cuerpos recuperados fueron resguardados y trasladados al Instituto de Servicios Periciales y Ciencias Forenses del Tribunal Superior de Justicia de la CDMX para su análisis e investigación con las hipótesis de identidad.

Acciones de la Fiscalía CDMX en la búsqueda de personas desaparecidas

La Fiscalía CDMX dijo que la exhumación se realizó en apego a la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas. También con base en la Ley General de Salud.

Los equipos especializados que participaron en los trabajos en el Panteón de Dolores fueron:

- Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México

- Secretaría de Gobierno

- Comisión de Búsqueda de Personas

- Poder Judicial, a través del Instituto de Servicios Periciales y Ciencias Forenses (ISPCF)

- Instituciones que forman parte del Gabinete de Búsqueda de Personas Desaparecidas de la Ciudad de México

- Comisión de Derechos Humanos

- Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil

- Heroico Cuerpo de Bomberos

- Policía Auxiliar de la alcaldía Miguel Hidalgo

- Personal del Panteón Civil de Dolores

Además de las instituciones de expertos, se unieron como observadores: colectivos de madres buscadoras, familiares de personas desparecidas y personas expertas independientes.

