Explosión de pirotecnia causa tres muertes en Pesquería

Una explosión de gran magnitud, causada por el almacenamiento clandestino de pirotecnia, sembró el terror la noche del jueves en el Fraccionamiento Los Olmos, en los límites de Pesquería con Apodaca. El saldo preliminar de la tragedia es de tres personas fallecidas y seis heridas, incluyendo menores de edad, confirmaron fuentes de Protección Civil de Nuevo León.

¿Qué ocurrió?

El incidente, registrado alrededor de las 20:43 horas, se originó en una vivienda de dos pisos utilizada para almacenar y vender cohetes, una práctica que los vecinos aseguran era recurrente y ya había sido objeto de sanciones municipales previas.

La explosión fue lo suficientemente poderosa para escucharse a varios kilómetros a la redonda. Provocó el colapso total de tres viviendas, incluida la casa que servía como almacén clandestino, y causó daños parciales en otras 19 estructuras del sector, dejando una amplia zona de destrucción.

Érick Cavazos, director de Protección Civil del Estado, explicó que el siniestro se agravó por una fuga de gas que generó más detonaciones y mantuvo el fuego activo por más de media hora. Ante el riesgo de nuevas explosiones y para facilitar las labores de búsqueda de víctimas y control de las llamas, las autoridades implementaron la evacuación total de la colonia Los Olmos.

¿Cuáles son las consecuencias de la explosión?

Durante las labores de rescate entre los escombros, los equipos de emergencia recuperaron inicialmente los cuerpos de dos personas, y lograron rescatar a cinco heridos. Posteriormente, se confirmó la muerte de una tercera víctima, la adolescente Ingrid Daina Macías Ruiz, de 15 años, mientras recibía atención médica en un hospital.

Entre las seis personas lesionadas que fueron trasladadas a distintos centros de salud, se encuentran dos menores de edad: Melany Ana Sofía Cisneros Rodríguez, de un año y medio, y Luka Azael Delgado Rodríguez, de 3 años. El reporte de Protección Civil destacó que una de las jóvenes, Day-ra Jimena García Zapata, de 15 años, se encuentra en estado crítico debido a quemaduras en la totalidad de su cuerpo.

La emergencia movilizó a corporaciones de varios municipios, incluyendo Pesquería, Apodaca, Monterrey, Guadalupe y Juárez, quienes continúan evaluando los daños materiales y brindando apoyo a las familias afectadas por la tragedia.