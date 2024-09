Fabiana se infiltró a una red de trata para rescatar a su nieta de 17 años

La historia de Fabiana, una mujer de 58 años que logró salvar a su nieta de una red de trata, ha dado la vuelta al mundo.

La nieta de Fabiana, de 17 años de edad, estuvo secuestrada durante de 21 días en Mar del Plata, tiempo en el cual fue sometida a crueles abusos, de acuerdo con el medio digital A24.

Ante la desesperación por querer rescatar a su nieta, la valiente abuela se hizo pasar por trabajadora sexual para infiltrarse en la red y dar así con la menor.

¿Cómo fue el secuestro?

Según un artículo publicado por el diario argentino Crónica, la adolescente fue secuestrada el 22 de enero, luego de haber quedado para realizar un intercambio de ropa a través de Marketplace.

En la esquina de la avenida Constitución y Della Paolera, la víctima fue abordada y subida a la fuerza a una camioneta , donde fue drogada. Más tarde, despertó en un apartamento totalmente desconocido, donde fue forzada a trabajar como prostituta.

¿Cómo se infiltró Fabiana en la red de trata?

Después de intentar que la ley hiciera su trabajo buscando a su nieta y de enfrentarse a la desestimación de la denuncia en la comisaría, Fabiana creó un perfil falso en redes sociales para infiltrarse en la red de trata .

Me senté a pensar a ver qué podía hacer para rescatarla. Ahí se me ocurrió cambiar mi foto de perfil, me puse la de una mujer de 21 años con pollerita cortita y en pose, y me sumé al grupo", afirmó Fabiana durante una entrevista televisada.

Durante su infiltración, obtuvo información que la llevó a identificar un prostíbulo en Avenida Libertad y Don Bosco, en el cual creía que podía estar su nieta.

En colaboración con la policía, el 16 de febrero Fabiana localizó y rescató a la joven.

Fui a eso de las 21. Pasé por la puerta con mi auto y no vi nada. Había gente que entraba y salía, pero ninguna de esas personas era mi nena. Decidí ir a la comisaría y avisar que sabía dónde estaba. Me acompañó el jefe de calle en un patrullero", contó la mujer.

"Mientras los policías golpeaban un portón, yo daba vueltas con mi camioneta por la zona. Le había pedido al hermano mayor de mi nieta que me acompañara. No terminé de estacionar mi auto sobre la estación de servicio en Constitución y la vimos. El hermano se bajó corriendo y me la trajo. Fue una luz. La agarró del brazo y la metió. Tiré el asiento para atrás y le dije ´acostate, acostate, acostate´ y salí rápido. Ella estaba muy drogada", continuó.

"Ella no sabía ni dónde estaba. No podía hablar, no sabía qué había pasado, estaba muy drogada. Estaba vestida muy provocativa, como una chica que ejercía prostitución en la calle. De top, corpiño, calza engomada y una zapatilla, toda crota, toda rota. Así la encontré yo a mi nena", describió Fabiana.

¿Cómo va la investigación hasta ahora?

Hasta ahora, un hombre, Gabriel Sánchez, de 30 años, está detenido en la Policía Federal Argentina DUOF Pinamar, acusado de liderar una red de trata de personas en Mar del Plata.

La fiscal Laura Elena Mazzaferri, quien está a cargo de la Fiscalía Federal Número 1, imputó al detenido por "trata de personas con fines de explotación sexual", así como de "facilitación y comercialización de estupefacientes" y "abuso sexual agravado con acceso carnal", según se menciona en el diario.