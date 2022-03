Fabricantes de armas se deslindan de violencia en México

Después de que el Secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard presento una demanda en contra de la industria armamentista de Estados Unidos en Massachusetts , los mismo tomaron su derecho de replica donde se deslindan de la violencia provocada

Los fabricantes de armas se defendieron señalando que la ley “Protection of Lawful Commerce in Arms” les otorga inmunidad en Estados Unidos y el extranjero por cualquier delito hecho con sus armas.

Así mismo se cuestiono que el gobierno mexicano busque demandar a una compañía mediante un juez Massachusetts, también las compañías se defendieron señalando que la violencia en México no es debido a las armas si no por la incompetencia del gobierno mexicano.

Sin embargo, el gobierno de México, señalo que la “Protection of Lawful Commerce in Arms” no ofrece tal protección por los delitos provocados por sus armas.

La demanda del gobierno mexicano busca mayor control en la venta de armas, pues estas terminan en manos de la delincuencia organizada.

“No es como si vendieran cucharas. Están vendiendo armas y deberían tener un nivel de cuidado mucho mayor […] Sabiendo que sus armas están causando tanta muerte en México, al menos deberían preguntarse ‘¿qué hacemos?’”, cuestionó Alejandro Celorio, coordinador de la demanda