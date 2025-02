Familia de Valentina Gilabert desconoce el paradero de José Said, exnovio de Marianne ´N´

Ciudad de México.- En medio del escándalo por la brutal agresión que sufrió Valentina Gilabert a manos de la influencer Marianne ´N´, su familia ha revelado que desconoce el paradero de José Said, exnovio de la presunta agresora y supuesto motivo del ataque.

Armando de la Garza, tío de Valentina, declaró en entrevista con Ventaneando que no ha tenido contacto con Said ni con su familia, y que su ausencia ha despertado sospechas. "Yo no lo conozco, no sé ni cómo se llame, ni a qué se dedique, ni nada, y no se ha hablado ni se ha mencionado nada de él, cuando realmente fue la parte mediática. Salió una fotografía por ahí, pero el muchachito se hizo... nadie sabe ni siquiera dónde está", comentó.

De la Garza sugirió que la familia del joven podría estar ocultándolo, ya que no ha aparecido en público ni ha hecho declaraciones tras el ataque que dejó a su sobrina en estado crítico. "Parece que la misma familia lo escondió, o ¿qué?, porque del muchachito no se sabe nada, ni ha dado la cara. Es más, ni había oído hablar de él", expresó.

El ataque ocurrió el pasado 5 de febrero en un departamento de la Ciudad de México, cuando Marianne ´N´, presuntamente en un arranque de celos, apuñaló en 14 ocasiones a Valentina Gilabert. La joven, quien continúa hospitalizada, lucha por su vida mientras la agresora enfrenta prisión preventiva por el delito de lesiones calificadas.

Sobre el posible vínculo entre Valentina y Said, el tío de la víctima enfatizó que la relación entre ellos no debería ser el foco del caso. "Ahora, que si era el novio, o no era el novio, o era amigo, la verdad es que esto de ´no eres mío, no eres de nadie´, ni siquiera es relevante. Lo relevante son las 14 puñaladas arteras que ponen en peligro la vida de una persona", sentenció.

Asimismo, De la Garza cuestionó algunos aspectos del caso, incluyendo el lugar donde ocurrió la agresión. "Al muchachito no lo conozco, ni siquiera sé si el departamento donde fueron los hechos era de él, o vivía él ahí, o ¿quién era?", comentó.

Finalmente, subrayó la brutalidad del ataque y expresó su escepticismo ante cualquier argumento que pudiera presentar la defensa de Marianne ´N´. "14 puñaladas, yo no sé qué pretexto aún puede existir o qué pueden apelar los abogados, ni modo que dijeran que los cuchillos se tiraron encima de ella", concluyó.

Mientras tanto, las autoridades continúan con las investigaciones y la familia de Valentina espera justicia por el violento ataque que la mantiene en una lucha por su recuperación.