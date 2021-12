Félix Salgado "El jefe de Jefes" podría salir de prisión

´El Jefe de Jefes´, Miguel Ángel Félix Gallardo, podría terminar su sentencia en su domicilio, debido a las condiciones de salud en las que se encuentra, además de su edad, informó el director general del Sistema de Prevención y Reinserción Social, Antonio Pérez Juárez.

"Su desarrollo es el de la mayoría de la población penitenciaria, por su edad, por su salud, se limitan sus actividades, ya no realiza ninguna actividad laboral, porque ya no le es posible, es una persona que no nos genera ningún problema, es una persona disciplinada", refirió el director.

El funcionario expresó que el capo tiene una enfermedad irreversible, además de la pérdida de un ojo y el oído.

"Si nos enfocamos técnicamente a su evolución como persona privada de la libertad, aunado a las enfermedades irreversibles como la pérdida de un ojo, la pérdida de un oído, aspectos gastrointestinales en estricto apego a derecho, él debería estar en un resguardo domiciliario", destacó .

Félix Gallardo, quien fue capturado en 1989, no está bajo custodia en alguna área especial del centro penitenciario, es parte de un grupo de 153 reos y destacó que el capo actualmente padece de diabetes.

"Periódicamente se le están checando las funciones vitales, la presión, el azúcar, se hacen estudios de laboratorio, contamos con laboratorios, cuando hay necesidad en dos ocasiones porque la ley nos obliga y cumplimos la ley, fue trasladado en a un hospital particular, para una operación de la vesícula y otra para una serie de estudios", afirmó.

´Mi familia ya hace el hoyo para enterrarme´... Félix Gallardo, ´El Jefe de Jefes´ espera la muerte en prisión

En silla de ruedas, con pulmonía, junto a un tanque de oxígeno, sordo y ciego de un ojo, en la zona de máxima seguridad del penal estatal de Puente Grande, Jalisco, se encuentra Miguel Ángel Félix Gallardo, el ´Jefe de Jefes´ quien solo espera la muerte en prisión.

"Mi salud es pésima, mi familia está haciendo un hoyo para yo ser enterrado en un árbol", dice Miguel Ángel Félix Gallardo, a sus 75 años, el hombre que en una época fue considerado uno de los narcotraficantes más poderosos del mundo, a quien todos respetaban y temían, ahora, enfermo, solo espera el final.

"No tengo pronóstico de vida ninguno, puesto que perdí todo. Perdí la sensibilidad, los oídos, los ojos", explicó Félix Gallardo en una entrevista con Noticias Telemundo.

Gallardo comentó cómo se ha deteriorado su salud en los últimos tres años, pues además de romperse el brazo, le han realizado cirugías y padece neumonía.

"Traigo una neumonía grave, muy grave, fui cercenado del estómago, me quitaron ocho hernias, me privaron de la vista, de los oídos y no puedo caminar".

¿Quién es Miguel Ángel Félix?

Miguel Ángel Félix Gallardo, "El Jefe de Jefes", marcó un antes y un después en la historia del narcotráfico en México. Se convirtió en el zar de la cocaína al ser el primero en traficarla a Estados Unidos; inauguró los contactos con los narcos colombianos; diseñó y controló las principales rutas de trasiego de droga en el país.

Es tío de Sandra Ávila Beltrán, conocida como la "Reina del Pacífico", además se le vincula familiarmente con los hermanos Arellano Félix, fundadores del cártel de Tijuana, pero hasta el momento no reconoce parentesco con ellos.

Los policías que le detuvieron y que lo custodiaron se referían a él como un "caballero", por su trato. Félix Gallardo fue detenido en 1989 como parte de la investigación por el asesinato de Enrique ´Kiki´ Camarena Salazar, un agente de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés).

Entre otros cargos, fue acusado de acopio de armas, cohecho, delitos contra la salud y homicidio. También fue sentenciado por delitos como tráfico de drogas y lavado de dinero. Protagonizó el que, según muchos expertos, fue el juicio más largo de la historia de México que duró más de 28 años hasta que, finalmente, en 2017 fue condenado a 37 años de prisión por los asesinatos de Camarena y el piloto mexicano Alfredo Zavala Avelar.

Tras la caída de Miguel Ángel Félix Gallardo, Rafael Caro Quintero "El Narco de Narcos" y Ernesto Fonseca Carrillo "Don Neto" asumieron el liderazgo del cártel de Guadalajara. Todos bajo la misma escuela de Pedro Avilés Pérez el pionero de la droga en el país. Caro Quintero, Fonseca Carrillo y Félix Gallardo fueron a prisión por el secuestro y homicidio de agente de la DEA, Enrique Camarena Salazar y el piloto, Alfredo Zavala Avelar.

El camino quedó libre para el recién conformado cártel de Sinaloa.