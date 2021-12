FGR arma carpeta de investigación contra seis consejeros del INE

INFOBAE.- La Fiscalía General de la República (FGR) ya tiene armada una carpeta de investigación en contra de los seis consejeros electorales que fueron denunciados por el presidente de la Cámara de Diputados, el morenista Sergio Gutiérrez Luna, por los delitos de coalición de servidores públicos y abuso de autoridad, tras votar a favor de posponer la realización de la Revocación de Mandato presidencial.

De acuerdo con fuentes federales citadas por El Universal, la indagatoria se turnó a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, cuya titular es María de la Luz Mijangos Borja, la cual se encargará de determinar si hay elementos para consignar ante el juez a los consejeros electorales.

El pasado miércoles 22 de diciembre, Sergio Gutiérrez Luna denunció ante la FGR a los consejeros electorales, Lorenzo Córdova, Claudia Zavala, Dania Ravel, Ciro Murayama, Jaime Rivera y José Roberto Ruiz Saldaña, por votar a favor de posponer la revocación de mandato por falta de presupuesto para su realización; así como a Edmundo Jacobo Molina, secretario Ejecutivo del INE, por "hechos con apariencia de delito de coalición de servidores públicos y lo que resulte".

Tras la demanda, el Instituto Nacional Electoral publicó su posicionamiento a través de un comunicado.

"Se trata de una acción injustificada y sin sustento jurídico que busca inhibir la independencia con la que los miembros del Consejo General valoran y votan los asuntos que les competen", indicaron en el comunicado.

Incluso, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo estar en contra de la denuncia presentada por Sergio Gutiérrez Luna, toda vez que -aseguró- debe ser la corte y el poder judicial quienes resuelvan el caso.

"Pienso que debe ser la corte y el poder judicial, tanto el Tribunal Electoral como el Poder Judicial, los que resuelvan, no penalizar nada, yo creo que cometieron un error y lo tendrían que reconocer porque se opusieron a un mandato constitucional y actuaron de manera antidemocrática pero en política hay que saber rectificar, no caer en la autocomplacencia, no aferrarse", señaló en su conferencia mañanera del lunes 27 de diciembre.

Consideró que la denuncia penal no es pertinente ya que aunque la Suprema Corte ya falló a favor de continuar con la revocación de mandato, esta acción puede ser una excusa para que los consejeros demoren el proceso.

"Entonces ya la Corte dio un fallo para que continúe el proceso de revocación de mandato, que se cumpla con eso porque lo establece la Constitución, que es la ley de leyes. Y lo demás pues no lo considero conveniente. Pienso que incluso sirve para que tengan más excusas los consejeros y demoren más el proceso y no cumplan con su responsabilidad, pero desde luego es un Poder Legislativo con el Poder Judicial", señaló.

El martes 28 de diciembre, Sergio Gutiérrez Luna aseveró que las acciones jurídicas en contra de los consejeros del INE se encuentran bajo la competencia de la Fiscalía General de la República y desestimó lo dicho por el INE.

"En relación con el comunicado del INE, esta Presidencia señala categóricamente que no existe ninguna ´persecución´ ni ´intimidación´. El cumplimiento de una obligación legal no puede tomarse como tal, y en el Estado Constitucional de Derecho no puede pedirse impunidad bajo el argumento de la autonomía. Tampoco puede ser la autonomía un blindaje que exima de responsabilidad a quienes actúan en esos órganos constitucionales", destacó.