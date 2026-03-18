FGR Querétaro: incidente de seguridad deja heridos durante capacitación

QUERÉTARO, MÉXICO — La Fiscalía General de la República (FGR) aceptó este martes la ocurrencia de un incidente de seguridad dentro de sus instalaciones del Centro de Capacitación y Formación en el estado de Querétaro. A través de un comunicado oficial, la dependencia federal confirmó que los hechos dejaron un saldo de personas heridas, aunque aclaró que la situación se encuentra bajo control y que se han activado de inmediato los protocolos de emergencia y atención médica para los afectados.

El incidente en el centro de capacitación de la FGR en Querétaro ocurrió durante una jornada de adiestramiento técnico y táctico en el complejo ubicado en el municipio de San Juan del Río. Según los primeros reportes, se registró una detonación accidental o un fallo en los protocolos de manejo de equipo especializado que derivó en lesiones para elementos que se encontraban en proceso de instrucción. Aunque la fiscalía no detalló la gravedad de las heridas, se confirmó que los lesionados fueron trasladados a hospitales cercanos para recibir atención especializada y que sus familias ya han sido notificadas.

Acciones de la autoridad

Tras el suceso, elementos de la propia FGR y personal de protección civil estatal acordonaron el área para realizar los peritajes correspondientes. La institución subrayó que se ha iniciado una investigación interna exhaustiva para determinar las causas exactas del percance y deslindar responsabilidades, enfatizando que la seguridad de su personal es una prioridad innegociable. Este centro de capacitación es considerado uno de los más avanzados del país para la formación de peritos, agentes del Ministerio Público y policías de investigación federal.

Detalles confirmados

Analistas de seguridad pública en Querétaro señalaron que este tipo de eventos, aunque aislados, subrayan los riesgos inherentes a la formación de cuadros de élite para la procuración de justicia. El complejo de formación de la FGR se caracteriza por manejar equipo de alta tecnología y armamento, por lo que el escrutinio sobre los estándares de seguridad y supervisión técnica se incrementará tras este reporte. Por su parte, el Gobierno del Estado de Querétaro manifestó su disposición para colaborar en lo que la federación requiera para el esclarecimiento de los hechos.

Durante las últimas horas, la presencia de unidades oficiales y el despliegue de seguridad en los perímetros del centro de capacitación generaron incertidumbre entre los habitantes de las zonas aledañas. La FGR hizo un llamado a evitar la propagación de rumores y a esperar los resultados de la auditoría técnica que se está llevando a cabo en el lugar. La operatividad del centro de formación ha sido suspendida temporalmente de manera parcial en el área específica del incidente para facilitar las labores de inspección criminalística.

Impacto en la comunidad

Con este reconocimiento oficial, la Fiscalía General de la República busca dar transparencia a un suceso que impacta directamente en sus filas operativas durante este 2026. Se espera que en los próximos días se emita un informe más detallado sobre el estado de salud de los heridos y las medidas correctivas que se implementarán para evitar que se repitan incidentes de esta naturaleza en las sedes de formación policial y ministerial del país.