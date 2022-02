FGR se negó a informar al INE sobre ´donaciones´ a MORENA

El Consejero del Instituto Nacional Electoral (INE), Jaime Rivera Velázquez, reveló que la Fiscalía General de la República (FGR) mantuvo su negativa de entregar la copia de la carpeta de investigación abierta por la difusión de un video en donde se observa a Pío López Obrador, hermano del Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, recibir recursos.

Según se reveló en esa ocasión, el dinero se entregó de manos de David León, quien entonces era operador del Gobierno de Chiapas a cargo de Manuel Velasco.

Cabe recordar que el pasado 23 de diciembre, el pleno del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ordenó a la Fiscalía Especializada de Delitos Electorales (FEDE) dependiente de la FGR, entregar al Instituto el referido expediente del hermano del mandatario mexicano.

Así mismo, durante la sesión celebrada este lunes 21 de febrero, Rivera Velázquez sostuvo que la Sala Superior determinó en su veredicto que el secreto ministerial no es oponible a la fiscalizadora del Instituto, por lo cual, llamó a hacer efectivo el principio de colaboración entre diversas autoridades del Estado.

En su mensaje, indicó el Consejero que "cabe reconocer el alto nivel de respuesta positiva a las solicitudes por parte de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF)".

No obstante, "no ha habido, hasta ahora, la misma disposición por parte de la Fiscalía General de la República, y, en particular la Fiscalía Especializada de Delitos Electorales, a pesar de lo ordenado por la Sala Superior del TEPJF en diversas sentencias recaídas a los juicios electorales presentados por este motivo".

Finalmente, vale referir que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) aprobó también declarar impedida a la Ministra Loretta Ortiz Ahlf para realizar la resolución de la controversia constitucional promovida por la FGR contra el fallo del TEPJF, donde se ordenó entregar la carpeta de investigación abierta contra Pío López Obrador.