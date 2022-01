Fotografía de Cuauhtémoc Blanco con criminales fue en una iglesia; Confirman

Tomas Toral Nájera, vicario de la Diócesis de Cuernavaca, confirmo que la controvertida fotografía del gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, fue tomada dentro de la parroquia de la Asunción en Yautepec.

"Fue en una misa del 12 de diciembre, dónde va la gente, va la multitud, en palabras de él (gobernador) no sabía quiénes eran esas personas (los presuntos líderes), es decir, que no hay una situación real, no como están atenuando... en ese fondo que se ve sí es de la iglesia", señaló Toral.

El Vicario reconoció que la foto fuer capturada dentro de la parroquia, sin embargo desconoce a los hombres que posan junto al gobernador, que señalan, son miembros de grupos delictivos, El clérigo aunó a las autoridades se investigue el tema y se decida si Blanco debe continuar en el cargo.