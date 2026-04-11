Claudia Sheinbaum viaja a España para cumbre de gobiernos progresistas

CIUDAD DE MÉXICO — La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, confirmó su asistencia a la Cumbre de Gobiernos Progresistas que se llevará a cabo en España. El anuncio marca uno de los viajes internacionales más relevantes de su administración, con el objetivo de fortalecer lazos diplomáticos y coordinar agendas de políticas públicas con naciones afines en Europa y América Latina.

La mandataria viajará a invitación del presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez. Según fuentes de la Cancillería, el encuentro busca consolidar un frente común para abordar desafíos globales como el cambio climático, la desigualdad económica y la regulación de nuevas tecnologías bajo un enfoque de bienestar social.

Estrategia internacional y cooperación bilateral

De acuerdo con el itinerario oficial, la presidenta Sheinbaum mantendrá reuniones bilaterales con diversos jefes de Estado europeos. El enfoque principal de estas conversaciones será el intercambio de experiencias sobre programas de movilidad urbana y sostenibilidad, áreas en las que el gobierno mexicano ha buscado posicionarse como referente regional.

"Es una oportunidad para ratificar que México es un socio estratégico en la construcción de soluciones para la justicia social", señalaron voceros oficiales sobre la gira. Este viaje también ocurre en un contexto de renovación de las relaciones diplomáticas entre México y España, buscando priorizar los acuerdos económicos y culturales de beneficio mutuo.

Temas clave en la agenda de la cumbre

La agenda de la cumbre incluye mesas de trabajo sobre la protección de los derechos laborales en la era digital y el fortalecimiento de los sistemas de salud pública post-pandemia. Se espera que la delegación mexicana presente los avances de sus proyectos de infraestructura ferroviaria como modelos de conectividad y desarrollo económico con impacto social.

Representantes de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) indicaron que la participación de México en este foro internacional es fundamental para atraer inversiones que estén alineadas con los estándares de responsabilidad ambiental y social que promueve la actual administración.