Vuelo 2127 de United Airlines es evacuado en LAX tras fallas técnicas

Momento de tensión en el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles (LAX); evacúan vuelo 2127 de United por problema con motor, no se reportan pasajeros hospitalizados.

La mañana de este lunes 2 de marzo, pasajeros de United Airlines tuvieron que abandonar su vuelo tras fallas técnicas en el Boeing 787-9 Dreamliner donde viajaban.

Detalles confirmados

Evacúan de emergencia vuelo 2127 de United en LAX. El vuelo 2127 de United Airlines tuvo que ser evacuado de emergencia en el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles, tras presentar problemas en el motor izquierdo. La Administración Federal de Aviación (FAA) confirmó que el vuelo despegó desde LAX a las 10:15 de la mañana con destino a Newark, New Jersey.

Cronología del caso

No obstante, tras una hora el vuelo 2127 tuvo que regresar, llevando a cabo un aterrizaje de emergencia a las 11:19 de la mañana, hora local.