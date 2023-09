Galilea Montijo fue pareja de Arturo Beltrán Leyva; Asegura ex esposa del criminal

En el 2021, la periodista Anabel Hernández lanzó el libro Emma y las otras señoras del narco, donde se relata los aspectos más íntimos de los líderes de grupos criminales, siendo uno de estos casos el de Arturo Beltrán Leyva, quien según la periodista, sostenía una relación con la presentadora de televisión, Galilea Montijo.

Estas acusaciones fueron negadas por la estrella de televisión.

Sin embargo, ahora, con el nuevo libro, Las señoras del narco. Amar en el Infierno, una de las exparejas de Beltrán Leyva, Celeste, con la que tuvo una hija, confirma que este si tuvo una relación con Galilea Montijo.

"Galilea era todo el tipo de Arturo, no era el top, pero sí era su tipo. Le gustaban muy morenas de piel, así muy mexicanos, rasgos muy mexicanos y Galilea tiene ese tipo. Yo la vi con Arturo", comentó.

Celeste señala, que Beltrán Leyva rento una casa en Acapulco para poder albergar a Galilea Montijo, fue allí donde la vio por primera vez.

"Ahí vi perfectamente a Galilea. Una Galilea muy diferente a la que había visto años antes en el Baby´O. La Galilea que vi cuando Ángel estaba estacionado era un pavorreal. Llevaba un enterizo, un jumpsuit de flores de colores, se veía muy exuberante. Para entonces ya se había sabido (dentro del grupo criminal) del pleito con Lilí Brillanti, ya andaban las dos con Arturo", narró.

"Me puse a platicar con Arturo y me dijo: ´No, pues ya la tengo de planta´, refiriéndose a Montijo. Le dije que para comprobar iba a subir a la recámara. Yo me metía siempre en toda su vida, tenía derecho de picaporte (...) Entré a la recámara y ahí estaban las cosas de ella. ´Ah, cabrón, ya tenemos matrimonio. ¿Y pa cuando el anillo´, le dije. Pero sin celos, más bien como broma. ´No, pues ya somos novios´, me respondió", detalló.

Celeste señala que la conductora recibía la cantidad de 200 mil dólares por ser la "esposa" de Arturo Beltrán Leyva, dinero que después recibía en paquetes en la Ciudad de México.