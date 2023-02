Genaro García no testificará en el juicio en su contra

Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Publica durante el sexenio de Felipe Calderón, notifico al juez Brian Cogan, que este no testificara en el juicio en su contra, debido a esto, la Fiscalía de los Estados Unidos continuará su bombardeo contra el exfuncionario.

Hasta el día de hoy, Genaro García Luna tenia la posibilidad de subir al estrado cuando la Fiscalía terminara con los testigos, pero el exsecretario se negó.

Además de notificar al juez que Luna no subiría al estrado, se solicito que el juez indicara al jurado que no tomaran en cuenta su negativa para no subir al estrado.

"Solamente pedimos que incluya una indicación al jurado de que ni siquiera se discuta el tema de que el acusado no testifique en la sala del jurado durante las deliberaciones", se indicó en el documento que fue compartido por el periodista Jesús García en redes sociales.