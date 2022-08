Gobernador de Zacatecas crítica a escuelas por suspender clases por violencia

El dia de ayer, escuelas del estado de Zacatecas anunciaron que debido a los actos violentos que se registraron durante el fin de semana, se anunció que las clases se suspendieron, lo cual, causó molestia para el gobernador del estado, David Monreal Ávila.

Los actos violentos que cerraron carreteras del estado, iniciaron en el municipio de Valparaíso, en la frontera con Jalisco, hasta extenderse hasta Fresnillo, esto por un enfrentamiento entre el Cártel de Jalisco Nueva Generación y del Cártel de Sinaloa, sin emango, en un video, el CJNG aseguro que los bloqueos no fue por parte de la organización, si por agentes de El Mayo Zambada.

Debido a estos actos violentos, diversas instituciones educativas decidieron suspender clases, esto con la intención de salvaguardar la seguridad de los estudiantes, pero para el gobernador morenista, David Monreal, esto fue una exageración.

Durante una rueda de prensa, el gobernador de Zacatecas, desestimó las medidas de seguridad de las intuiciones educativas, asegurando que la violencia no es excusa para suspender clases.

"No se vale que perjudiquen a los alumnos, ojalá que no sea el pretexto para no estar yendo a las escuelas", comentó a la prensa al criticar la medida impuesta por las autoridades educativas, particularmente por el rector de la UAZ.

"No se vale ni se justifica, no sé por qué ordenaron la suspensión. De parte del Gobierno no hay ninguna instrucción, al contrario, se inauguró el ciclo escolar".