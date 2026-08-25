Estados Unidos activa alerta de seguridad por una "amenaza potencial" en Mexicali

El gobierno de Estados Unidos emitió una alerta de seguridad ante una posible "amenaza potencial" en Mexicali, Baja California, por lo que suspendió las actividades y los viajes programados de su personal en la ciudad para este martes 25 de agosto.

La advertencia fue difundida la noche del lunes por el Consulado de Estados Unidos en Tijuana, que recomendó a sus ciudadanos no viajar a Mexicali durante este martes debido a la situación de seguridad.

Detalles sobre la alerta de seguridad emitida por el gobierno estadounidense.

Como parte de las medidas preventivas, las autoridades estadounidenses pidieron evitar los edificios gubernamentales ubicados en el municipio y mantenerse atentos ante cualquier eventualidad.

Entre las recomendaciones emitidas también se encuentran buscar refugio en caso de que ocurra algún incidente, informar a familiares y amigos sobre su estado de seguridad, atender las indicaciones de las autoridades policiales mexicanas y mantenerse al tanto de los medios de comunicación locales.

Reacciones de la gobernadora Marina del Pilar ante la situación en Mexicali.

Hasta el momento, las autoridades no han dado a conocer detalles sobre la naturaleza de la posible amenaza que motivó la alerta en Mexicali.

Tras la advertencia, la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar, informó que permanecen activos los operativos de seguridad en Mexicali, con la participación coordinada de autoridades de los tres órdenes de gobierno.

Recomendaciones del Consulado de Estados Unidos para sus ciudadanos en Mexicali.

Por ahora, no se han proporcionado más detalles sobre el posible incidente al que hace referencia la alerta emitida por Estados Unidos.