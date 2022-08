Gobierno federal no decata más arrestos de alto rango por Caso Ayotzinapa

Durante su conferencia matutina, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que el caso Ayotzinapa, continúa, por lo que no se descarta el arresto de más funcionarios de alto rango.

El mandatario aseguró que a pesar de que no se logró el arresto de más personas de alto nivel involucradas, en breve se arrestara a más personas, sin embargo no se afirmó quien podría ser el siguiente.

"Que si no se está incluyendo a Peña (Nieto), que si no se está incluyendo al General Cienfuegos, que si no se está incluyendo al ejército. Espérense, porque los mismos que encubrieron y que ahora, tratando de salirse, están negando la investigación, lo que están provocando es que se exhiban más", comentó el mandatario.

Esta declaraciones llegan después de una controvertida oleada de arrestos después de los informes sobre el Caso Ayotzinapa, pues dentro de los señalados se evitó mencionar al ex-presidente de México, Enrique Peña Nieto y al General Salvador Cienfuegos, los cuales, estarían enterados del crimen.