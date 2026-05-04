Claudia Sheinbaum despliega Guardia Nacional para Rubén Rocha Moya en Sinaloa

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, confirmó este lunes que la Guardia Nacional ha desplegado un operativo de seguridad para proteger a Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia de Sinaloa, luego de que fuera vinculado presuntamente con el narcotráfico por autoridades judiciales en Estados Unidos.

Durante su conferencia de prensa matutina, la mandataria federal explicó que la asignación de elementos federales responde a los protocolos estándar de seguridad cuando se identifica una situación de riesgo potencial. La medida se implementa en un momento crítico para la entidad sinaloense, tras la licencia solicitada por Rocha Moya el pasado viernes y el reciente señalamiento del Distrito Sur de Nueva York sobre sus supuestos nexos con el crimen organizado.

"En estos casos, como en cualquier otro, sea para un gobernador o gobernador con licencia, un diputado, un senador o incluso un ciudadano que tenga alguna consideración de riesgo, se solicita el apoyo de la Guardia Nacional", detalló Sheinbaum. Precisó que tras realizarse un análisis de riesgo técnico, se determinó fortalecer su custodia personal.

Coordinación de seguridad en Sinaloa

La situación política en Sinaloa dio un giro el pasado fin de semana con el nombramiento de Yeraldine Bonilla Valverde como gobernadora interina. Ante este relevo, la presidenta instruyó a los altos mandos del Gabinete de Seguridad federal para que se trasladen a la entidad y establezcan una línea directa de trabajo con la nueva administración estatal.

Sheinbaum informó que el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, viajará a Sinaloa para coordinar las operaciones. "Instruí al Gabinete de Seguridad que asista a Sinaloa para reunirse con la gobernadora interina para explicarle el proceso de coordinación que tenemos", afirmó la mandataria, enviando un mensaje de tranquilidad a la población local sobre la permanencia de las fuerzas federales en el territorio.

Postura ante señalamientos externos

Respecto a las acusaciones provenientes de Estados Unidos contra el gobernador con licencia, Sheinbaum Pardo denunció lo que calificó como una "campaña de odio" orquestada por sectores de la oposición y medios de comunicación críticos a la denominada Cuarta Transformación.

La presidenta enfatizó que su administración no otorga protección política ante investigaciones criminales: "No protegemos a nadie; nuestro movimiento llegó al poder con una consigna: acabar con el régimen de privilegios". Aseguró que su gobierno ha actuado de manera consistente tanto en este caso como en otros incidentes recientes, incluyendo la muerte de agentes estadounidenses en Chihuahua.

El anuncio de la protección a Rocha Moya ocurre mientras el clima político se tensa por las implicaciones diplomáticas y de seguridad que conlleva el caso sinaloense en la relación bilateral con Estados Unidos.