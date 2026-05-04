¿México debe devolver a Cortés? La polémica propuesta que reabre heridas históricas

En medio de debates cada vez más intensos sobre la memoria histórica en México, el periodista y productor Epigmenio Ibarra volvió a encender la conversación pública con una propuesta tan provocadora como simbólica: exhumar los restos de Hernán Cortés y enviarlos a España.

Una idea que no es solo histórica... sino política

La propuesta surge en un contexto de tensiones discursivas sobre el pasado colonial. Ibarra planteó que los restos del conquistador —a quien calificó de responsable de la destrucción de culturas— no deberían permanecer en territorio mexicano, sugiriendo incluso que España debería hacerse cargo de ellos.

Más allá del tono, el planteamiento no es menor: revive preguntas profundas sobre identidad, justicia histórica y el papel de figuras polémicas en la memoria colectiva.

¿Dónde está realmente Hernán Cortés?

Aunque muchos creen que su historia terminó hace siglos, los restos de Cortés han tenido un recorrido casi novelesco. Actualmente se encuentran en la Ciudad de México, en el templo del Hospital de Jesús Nazareno, tras haber sido trasladados múltiples veces a lo largo de la historia.

De hecho, sus restos fueron ocultados durante años tras la Independencia por temor a reacciones violentas, lo que muestra que la controversia sobre su figura no es nueva, sino persistente.

Cortés: entre la historia y la polémica

Hablar de Cortés es hablar del inicio de una transformación radical en el continente. Fue el líder de la conquista de México-Tenochtitlan, un proceso que significó el fin del Imperio mexica y el inicio del dominio español.

Para algunos, es un personaje histórico clave; para otros, un símbolo de violencia, colonización y pérdida cultural. Esa dualidad es precisamente lo que mantiene vivo el debate.

¿Reparación simbólica o provocación mediática?

La propuesta de Ibarra no implica una acción inmediata del gobierno, pero sí funciona como detonador de discusión. ¿Mover los restos cambiaría algo? ¿Sería un acto de justicia simbólica o solo una provocación sin efectos reales?

En realidad, el tema apunta a algo más profundo: cómo una sociedad decide relacionarse con su pasado. Retirar estatuas, cambiar nombres de calles o incluso reubicar restos históricos son acciones que se han visto en distintas partes del mundo cuando las narrativas históricas se replantean.

Un debate que apenas comienza

Lo que parece una simple propuesta abre un abanico de preguntas incómodas:

¿Se debe juzgar el pasado con valores actuales? ¿Los restos de personajes históricos tienen carga política? ¿Quién decide qué memoria preservar y cuál transformar?

Más que una discusión sobre un cuerpo enterrado, se trata de una conversación sobre identidad, historia y poder simbólico. Y en ese terreno, México sigue escribiendo su propia versión del pasado.