Gypsy Rose hace polémica confesión sobre su vida íntima

Tras recuperar su libertad el pasado 28 de diciembre, Gypsy Rose Blanchard sigue dando de qué hablar y, en esta ocasión, se debió a que reveló aspectos de su vida intima al defender a su esposo Ryan Scott Anderson.

La nueva polémica en la vida de Gypsy tuvo lugar en la red social de Instagram, en la cual Ryan Scott ha sido criticado debido a la relación que sostiene con Gypsy, quien en 2015 fue declarada culpable por el homicidio en segundo grado de Clauddine Dee Dee Blanchard, su propia madre.

Fue en una publicación donde Ryan compartió una fotografía de él, que Gypsy le pidió que no hiciera caso a los detractores, pues para ella solo importa el amor que entre ambos existe, poniendo de manifiesto la conexión intima que existe entre los dos.

"Ryan, no escuches a los detractores, te amo y tú me amas. No le debemos nada a nadie. Nuestra familia es lo importante. Si te comentan cosas buenas, está bien, si hay odio, ignóralo, porque ellos no importan. Te amo, a pesar de los celos porque me complaces todas las noches... sí, lo dije, el sexo es genial. Esposa feliz, vida feliz".

Por su parte, Ryan continúo la conversación y respondió el comentario de Gypsy argumentando que no le había dado importancia a los comentarios de los usuarios.

"¿Quién dijo que me importó un carajo lo que esas personas celosas dicen, en fin, ven por mí, nena", escribió Ryan.

Este par de comentarios despertó entre los usuarios una ola de comentarios, los cuales hacen alusión a la vida intima de la pareja, especialmente, en Ryan Scott, de quien resaltan su virilidad.

¿Quién es Ryan Scott, esposo de Gypsy Rose Blanchard?

Ryan Scott Anderson es el esposo de Gypsy Rose Blanchard. Actualmente se desempeña como educador en una secundaria especial de la localidad de Saint Charles, Luisiana.

Tras una entrevista a la revista People, la pareja informó que ambos se habían conocido en 2020, cuando Gypsy seguía recluida enfrentando la condena por el homicidio de su madre en 2015. Dos años más tarde, en 2022, ambos contrajeron matrimonio en Chillicothe, Missouri, cuando Gypsy tenía 30 años y él 36.

En un principio su matrimonio fue a distancia, pues mientras Ryan se encontraba en libertad, Gypsy pagaba su condena. Así, Ryan contó uno a uno los días para que Gypsy regresara a casa, hasta que finalmente el pasado 28 de diciembre, Gypsy de ahora 32 años salió en libertad.

Fue precisamente Ryan Scott, quien acudió por ella a bordo de su auto tipo Cadillac para, de esta forma, dar por terminados los ocho años de prisión de su esposa y, juntos, iniciar una nueva vida, donde las criticas amenazan con estar presentes.