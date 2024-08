SHCP pide suspender salario de trabajadores del Poder Judicial

La Secretaría de Hacienda ha solicitado por medio de un oficio al Consejo de la Judicatura Federal (CJF) que se suspenda el pago de salarios a los trabajadores del Poder Judicial que se han ido a paro de actividades.

Ante lo solicitado por Hacienda, AMLO ha pedido no suspender los pagos a los manifestantes.

"Mi opinión es que no se les impida la libertad, que no se les limite la libertad de manifestarse, porque si no, van a poner el grito en el cielo y nos van a acusar de represores. No, no, no, no, ahorita ya nuestro pueblo está muy consciente y todos los actores públicos tenemos que aprender a autolimitarnos", apuntó.

"De todas formas, tienen todo el derecho a manifestarse. Legalmente lo tiene que atender el Consejo de la Judicatura, y saben ellos que no pueden dejar de prestar el servicio, pero este es un país de libertades plenas, y no hay represión", aseveró.

"No (suspender salarios en el PJ), nada, si es necesario lo corregimos. No, no, no, no, no. Es que también los servidores públicos tienen que actuar así por sus responsabilidades, pero en este caso la libertad tiene que estar por delante", puntualizó.

A pesar de estas acciones, el presidente volvió a pedir a los trabajadores terminar la protesta, asegurado que la reforma no les afecta.