Hackeo a Sedena fue un rotundo fracaso: AMLO

Ciudad de México. – Los documentos extraídos desde los correos de la Secretaría de Defensa Nacional, producto de un hackeo que la dependencia sufrió en septiembre, parece no quitarle el sueño al presidente Andrés Manuel López Obrador, quien este miércoles calificó lo anterior como un "rotundo fracaso".

Incluso, el mandatario evitó que Luis Crescencio Sandoval, titular de la Sedena, hablara de este tema que, aseguró, se trata de un plan de la guerra sucia que hay contra su gobierno.

"Imagínense cuántos estrategas, asesores, expertos, y salió ´puje´, les dejo de tarea lo que significa, quisieran que siguiéramos hablando de eso, no, ya que le busquen otro, eso no funcionó. Porque la mañanera pues es un diálogo circular, de comunicación, hay muy buen nivel, no tiene que ver con la calumnia, no tiene que ver con la guerra sucia", comentó el tabasqueño.

El pasado mes de septiembre, el grupo de hackers llamado Guacamaya accedió a la base de datos de la Sedena y logró hacerse de 6 terabytes de correos electrónicos que tocan temas de ciertas acciones que el instituto ha armado ha llevado a cabo.