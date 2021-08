Hackers toman pagina gubernamental de San Martín Hidalgo, Jalisco

Este domingo 8 de agosto ocurrió un nuevo ataque cibernético hacia una página de gubernamental de México. En esta ocasión, un grupo de hackers musulmanes intervinieron el página web del Sistema del Agua de San Martín Hidalgo (SIAPASAN).

Se trata del grupo de hackers denominado " Clash Hackers " que llevaron a cabo un ataque de tipo "defacement" o desconfiguración. Por el hackeo por parte de "Clash Hackers", al ingresar a la página web del SIAPASAN aparecía un mensaje en apoyo a la religión musulmana.

En el mensaje, los hackers reprueban el uso de las fuerzas armadas (aéreas y terrestres) en Siria y Palestina. Por ello, este grupo de hackers pide mantener a las fuerzas armadas en México. Asimismo, este grupo de hackers dijo no aceptar el asesinato de musulmanes. "Deja de matarnos", pidió.

Además, el texto señala que continuarán hackeando páginas web para enviar el mensaje de Palestina, Siria y todos los árabes.

"Hackeado por hackers de Clash. Dígale a su gobierno que sepa sobre Palestina y Siria. No tienes derecho a usar tus fuerzas (terrestre y aérea). Mantén tus malditas fuerzas en tu país. Continuaremos hackeando los sitios. Para enviar el mensaje de nuestra Palestina y Siria y de todos los árabes. No aceptamos que maten musulmanes en todas partes. Deja de matarnos. Somos hackers de choque. No vamos a acabar con esta guerra ... será por nosotros. Insha Allah" MENSAJE DE CLASH HACKERS . Clash Hackers ya ha hackeado otros sitios con el mismo mensaje Sin embargo, este grupo de hackers ha intervenido cientos de páginas web

de diferentes países con el objetivo de apoyar su religión. Lo anterior, según lo publicado por este grupo de

hackers

en sus cuentas de Facebook y Twitter. En este sentido, el mensaje publicado en la

página web

del

SIAPASAN

es un mensaje genérico que publica este grupo de

hackers

con el mismo tipo de ataque "

defacement

".

Cabe recordar que recientemente la Lotería Nacional también fue hackeada por un grupo de ciberdelincuentes llamada "Avaddon". El ataque sufrido por la Lotería Nacional fue para robarle información documentos legales, correspondencia, finanzas y datos notariales. De acuerdo con lo informado por Avaddon, el secuestro de información afectó en específico al área de Pronósticos Deportivos de la Lotería Nacional.

.

¿En qué consiste el ataque "defacement" de los hackers?

Defacement o desfiguración es un ataque a una página web que consiste en cambiar la apariencia visual de una página web. Comúnmente, el defacement es realizado por hackers que obtuvieron algún tipo de acceso al sitio web.

En este aspecto, el ataque de tipo defacement es conocido como un "grafiti electrónico", es decir, un "vandalismo" cibernético. El defacement se usa para enviar mensajes de "ciber protestantes" políticamente motivados o también conocidos como "hacktivistas". Los ataques de tipo defacement suelen estar dirigidos a sitios gubernamentales e incluyen imágenes perturbadoras o frases ofensivas.

Así como una firma, para mostrar quién fue el responsable del ataque cibernético.